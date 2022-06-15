نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات عبر بوابة الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022 بعد الانتهاء من جميع امتحانات الفصل الدراسي الثاني وبدأ جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بترقب إعلان النتائج، وتعد المنظومة التعليمية الإلكترونية التي تم تطبيقها على طلاب المرحلة الثانوية جديدة على الطلاب ولذلك يشعرون بحالة من الخوف والقلق عن النتيجة، وكانت اختبارات هذا العام للصف الأول والثاني الثانوي مقسمة إلى قسمين امتحانات تحريرية ونسبة نجاحها 30% و اختبارات إلكترونية ونسبة النجاح بها 70% وقد أعلنت الأدرات التعليمية المصرية أنه تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات الإلكترونية وسيتم إرسالها إلى المدارس يوم الخميس 9 يونيو 2022 تجميع نسبة النجاح الاختبارات التحريرية و الاختبارات الإلكترونية وإعلان النتائج.

رابط نتيجة الصف الثانى الثانوي 2022 الترم الثاني

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية على أن نتائج طلاب المرحلة الثانوية الصف الأول والثاني الثانوي سيتم رفعها على المواقع الرسمية التابعة للوزارة وهذا لكى يستطيع الطلاب استخراج النتيجة عبر إدخال اسم الطالب وكود رقم الجلوس، وسيتم ظهور النتيجة وضح ايضًا على أن النتيجة ستكون بشكل تقديري وليس بدرجات مثل جيد جداً و امتياز وضعيف وهكذا.

خطوات استخراج نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022

هناك الآلاف من الطلاب والطالبات المرحلة الثانوية الصف الأول والثاني الثانوي الذين ينتظرون إعلان النتيجة، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال هذا الأسبوع، وأكدت الوزارة أن كافة النتائج الآن في المدارس في مرحلة رصد الدرجات وتجميع درجات الامتحانات الإلكترونية والامتحانات التحريرية ونتيجة الصف الدراسي الثاني بعضهم، كما أعلنت الوزارة أنها أتاحت مواقع إلكترونية تابعة لها يتم رفع النتيجة عليها لكي يستطيع الطلاب استخراج النتيجة من خلاله بالرقم كود الطالب، خطوات استخراج النتيجة هي:

يقوم الطالب في البداية بالدخول إلى بوابة النتائج الرسمية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

قم بتحديد المرحلة الدراسية والفصل الدراسي.

ثم قم بإدخال رقم كود الطالب والأسم.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة عرض النتيجة.

سيتم رفع النتيجة وظهور تقدير كل مادة على حدى مع نسبة النجاح، ولابد من حصول الطالب على 50% في كل مادة لكي يكون ناجح والا يقوم بالدخول الدور الثاني، وسيتم فتح باب التظلمات فور إعلان النتيجة في المدارس لجميع المحافظات.

لقد أدي الآلاف من الطلاب والطالبات امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني، وكانت الامتحانات مقسمة إلى قسمين نسبة نجاح 70% من الإمتحانات الإلكترونية و 30% الامتحانات التحريرية، وأكد الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال مداخلة تلفزيونية على أنه لا يوجد مشكلة واجهتم هذا الفصل الدراسي و بعض المشكلات التقنية التي تعرض لها بعض الطلاب تم التعامل معها ونجاح الطلاب الذين لم يستطيعوا الدخول إلى الامتحان لسبب تقني خارج عن إرادتهم.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022

هناك بعض الضوابط التي أعلنت وزارة التربية والتعليم عنها بشأن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي وهي: