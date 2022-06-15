الآن.. رابط moe.gov.eg لاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط moe.gov.eg لاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي في اغلب محافظات مصر، لذلك أصبح البحث عن موقع النتيجة يتصدر قائمة جوجل، حيث يرغب جميع الطلاب والطالبات الاطلاع على النتيجة لتحديد المستوى المناسب لدرجاتهم في المراحل التعليمية القادمة، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم بأن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني أصبحت متاحة على موقع الوزارة، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال الموقع بدلا من الذهاب إلى المدرسة، كما أعلنت معظم المحافظات عن درجات التنسيق المناسبة للإلتحاق بالمدارس الثانوية، لذلك يرغب جميع الطلاب في معرفة النتيجة، لذا سوف نوضح لكم طرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

رابط moe.gov.eg لاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم بأن امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام الدراسي الجديد 2022، قد انتهت دون رصد أي شكاوى من الطلاب، حيث جاءت أسئلة الامتحانات متنوعة ما بين سهلة وصعبة، وذلك لإظهار مستوى الطالب المجتهد عن الطالب العادي، كما حرص مديري الإدارات والمحافظين على متابعة سير الإمتحانات والإستماع إلى الطلاب والتأكد من عدم وجود أي مشاكل داخل اللجان، واتباع الطلاب والمراقبين التعليمات.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة من خلال صفحة الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، أو من خلال صفحة المحافظة أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الذي يتيح لجميع طلاب المراحل التعليمية النتائج، حيث يتم الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني من خلال توافر شبكة أنترنت قوية، ويمكن الحصول عليها من خلال إتباع الخطوات التالية.