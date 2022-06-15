منحة بالملايين من الاتحاد الأوروبى لـ جامبيا

جدة - نرمين السيد - ويهدف المشروع الذى أطلق عليه اسم "مشروع الاتحاد الأوروبى لمواجهة كورونا"، إلى دعم وتعزيز الصحة العامة والنظم الاجتماعية والاقتصادية للحد من تأثير الجائحة فى جامبيا، ويتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبى ويتم تنفيذه بواسطة جمعية الصليب الأحمر الجامبى بالشراكة مع الصليب الأحمر الإسبانى.

وستقوم جمعية الصليب الأحمر الجامبى بتوزيع دعم نقدى على المرشدين السياحيين الوطنيين، واتحاد أسواق الحرف اليدوية، وجمعية مراقبى الطيور، ورابطة مالكى القوارب، وسيحصل كل عضو تم اختياره على مبلغ أقصى قدره 37 ألف دالاسى كمنحة نقدية لإعادة بدء أو تنويع الأعمال، حيث يتم اختيار فريق المشروع المستفيدين بناءً على معايير الضعف والتأثر، واقتراح خطة العمل ومحو الأمية الرقمية والتدريب، كما يتم توفير التدريب للمستفيدين لمنحهم المساعدة الفنية فى أعمالهم.

وقال جاتو سلاه رئيس جمعية الصليب الأحمر الجامبى إن المشروع يستهدف تحسين الوضع الاجتماعى والاقتصادى للأشخاص العاملين فى القطاع غير الرسمى لصناعة السياحة، وأن العديد من قطاعات الاقتصاد أظهرت درجة من الانتعاش بعد الانهيار الاقتصادى الحاد الناجم عن جائحة كورونا لكن القطاع غير الرسمى لا يزال راكدا.