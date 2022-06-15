النفط الروسى.. الولايات المتحدة تفكر فى قرار ضد موسكو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "روسيا اليوم"، قال نائب وزير الخزانة الأمريكى أديفالى أدييمو أمس الثلاثاء خلال جلسة استماع فى الكونجرس إن روسيا استطاعت خلال الفترة الأخيرة جلب أرباح أكثر على الرغم أنها تبيع بكميات أقل مما كان قبل العملية العسكرية فى أوكرانيا، موضحًا أن ذك بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكد أن الولايات المتحدة تهدف لتقليل واردات روسيا من النفط، على الرغم من أن دول العالم تستطيع الاستمرار فى شراء النفط الروسى.

وكان مسؤلون أمريكيون أعلنوا فى وقت سابق، أن بلادهم تبحث مع شركائها تحديد سقف لأسعار مشتريات النفط الروسى، لكن إدارة الرئيس جو بايدن لم تكشف عن تفاصيل تلك المناقشات.