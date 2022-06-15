مجلس الأمة يوافق على صرف منحة المتقاعدين بقيمة 3000 دينار لأصحاب المعاشات

شهدت جلسة الأمس في مجلس الأمة الكويتي موافقة بإجماع الحاضرين على صرف منحة المتقاعدين والتي سوف تبلغ قيمتها 3000 دينار، وذلك بعد أن صدر القرار من وزارة المالية خلال الفترة الماضية وكان لا بد من موافقة أعضاء المجلس حتى يدخل القرار في حيز التنفيذ، وقام السيد مرزوق الغانم رئيس المجلس بتحديد تلك الجلسة لكي يتم التصويت على قرار الوزارة بصرف منحة لأصحاب المعاشات، والذي وجد قبول كبير من جانب الأعضاء مع تعديل في بعض نصوص القرار، وكان الكثير من المواطنين كانوا يترقبون تلك الجلسة من أجل معرفة ما إذا كان سوف يتم الموافقة عليه أم يتم رفضه.

إقرار منحة المتقاعدين بقيمة 3000 دينار

وكان يوم الأحد الماضي الموافق 12 يونيو 2022 قد شهد أول مناقشة لقرار وزارة المالية داخل اللجنة المالية للمجلس، وبعد أن تم الموافقة عليه تم وضعه على طاولة التصويت لجميع أعضاء المجلس، والذي كان من الضروري أن يقوموا بالموافقة عليه حتى يتم تنفيذه، وهو ما حدث خلال جلسة الأمس الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022 كما تم تعديل بعض الأحكام في المادة الرابعة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لعام 1976 وذلك ليتم إضافة جملة “تحت رقابة ديوان المحاسبة”.

كما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية بأن عدد النواب الذين حضروا جلسة الأمس 38 عضواً، وتم خلالها الموافقة بإجماع على صرف المنحة والتي سوف تكلف التأمينات الاجتماعية مبلغ 600 مليون دينار، كما تم الإعلان عن إلزام الحكومة بدفع مبلغ لا يقل عن 500 مليون دينار من الخزانة العامة سنوياً، وذلك لكي يتم سداد العجز الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وسوف يستمر صرف المبالغ حتى ينتهي العجز بشكل كامل.

موعد صرف منحة المتقاعدين 3000 دينار

وجاء ذلك القرار من وزير المالية بهدف مساعدة المتقاعدين في جميع المحافظات الكويتية وذلك لمواجهة غلاء الأسعار وظروف المعيشة، ويتم منح جميع أصحاب المعاشات تلك المنحة لمرة واحدة فقط، فهي لن تصرف بشكل دوري، ورغم أنه لم يتم الإعلان عن موعد محدد يتم خلاله صرف المستحقات، إلا أنه من المتوقع أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن موعد صرف المنحة وإيداعها في حسابات المستفيدين.