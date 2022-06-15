نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد تحديث البيانات فى تركيا 2022 للسوريين في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط حجز موعد تحديث البيانات فى تركيا 2022 للسوريين قدمت دائرة الهجرة التركية رابطًا لتحديد موعد لتحديث البيانات الخاصة بالسوريين في تركيا هذا الارتباط مطابق للرابط السابق، ولكن تم تعديل عملية الحجز.
أهمية تحديد موعد لتحديث بيانات اللاجئين في تركيا
كان حجز موعد لتحديث البيانات أحد أكبر التحديات التي واجهها السوريون في تركيا بسبب الطلب على موقع حجز المواعيد ودور الوسطاء في الموقف.
أصدرت وزارة الهجرة اليوم طريقة جديدة للتخفيف من هذه المشكلات وجعل الحجز ممكنًا للجميع.
حدد النظام الجديد موعدًا لتحديث البيانات للسوريين في تركيا.
حجز موعد في رابط تحديث البيانات
أصدرت إدارة الهجرة اليوم، 28/9/2021 آلية جديدة للتخفيف من هذه المشكلات والسماح للجميع بالحجز.
بدلاً من ذكر تاريخ الاجتماع، تتطلب الطريقة الجديدة أن تقدم طلبًا لترتيب موعد. ثم يقرر قسم الهجرة الموعد المتاح والمناسب لك ويخطرك من خلال رسالة نصية.
كيفية جدولة تحديث البيانات لعام 2022 وتثبيت تسجيل النفوس في تركيا
يرجى اتباع الخطوات أدناه لتحديد موعد لتحديث البيانات الكاملة للسوريين المقيمين في تركيا، ولتغيير تسجيل أتراكهما، ولتحديد موعد للسوريين، ولتغيير مكان إقامتهم في تركيا.
أدخل رابط تحديث البيانات (https://e-randevu.goc.gov.tr/Rezervasyon) (نظام المواعيد لتحديث بيانات الأجانب الخاضعين للحماية الدولية والمؤقتة).
- قم بتسجيل المعلومات الخاصة بك وعن أي شخص آخر يسكن في نفس السكن (عائلتك)
- سجل عدد الأطفال (أقل من 18 عامًا) دون تقديم معلوماتهم المحددة.
- يجب تحديد الغرض من الموعد (تسجيل الأشخاص، تغيير عنوان الإقامة، الانتقال إلى دولة أخرى)
- اختر الولاية التي تم تسجيلك فيها، ثم اختر (النفوس).
- ثم حدد البديل الأخضر (إنشاء طلب موعد)
- المستندات المطلوبة لتحديث البيانات في تركيا.
- المستندات المطلوبة لتحديث البيانات وتثبيت تسجيل النفوس في تركيا وتعديل عنوان الإقامة في تركيا وتسجيل النفوس في تركيا هي كالتالي:
- هويات الأفراد الذين يرغبون في التسجيل أو تغيير أنفسهم. (الجمل الأصفر)
- صور الهوية (صورة لكل ملك)
- يجب توفير فواتير المياه والكهرباء الخاصة بالمسكن المراد تسجيل النفوس فيه (ورقة مختارة إذا كانت العدادات مشتركة)
- رمز الحجز للموقع (الذي تلقيته أثناء حجز الموعد)
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