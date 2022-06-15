مواصفات وسعر هاتف Honor 70 في مصر والسعودية

تصدر هاتف Honor 70 محركات البحث خلال هذه الفترة بالتحديد، وذلك يرجع إلى بداية انتشاره في جميع الأسواق العالمية مع بداية شهر 6 من سنة 2022، ومن المعلن أن هذا الاصدار الجديد من هذا الهاتف يتمتع بالكثير من الإمكانيات التي تفوق أي اصدار آخر، وهذا ما تم التأكيد عليه من جانب الشركة المسئولة عن تصنيعه، ويعد منافساً قوياً لسامسونج في الأسواق.

Honor 70

إليكم أبرز وأهم مزايا جهاز honor 70 الجديد بهذا الشكل الآتي ذكره:

لدى هذا الهاتف شاشة كبيرة الحجم، حيث يقدر قياسها بحوالي 6.67 بوصة.

كما نجد أن هذا الهاتف يدعم خاصية الشحن السريعة، وذلك بقوة تصل إلى حوالي 66 وات.

وهذا الهاتف لديه معالج مميز snapdragon 778g plus.

ويحتوي هذا الهاتف على كاميرا أمامية بدقة عالية، حيث تصل إلى حوالي 32 ميجابكسل.

تقدر الذاكرة العشوائية الخاصة بهذا الهاتف بحوالي 12 جيجابايت.

ونجد أن سعة البطارية الخاصة بهذا الهاتف تصل إلى حوالي 4800 ملي أمبير، فهي من نوع ليثيوم بو.

يدعم هذا الهاتف نظام تشغيل أندرويد 12، ولديه واجهة مستخدم مميزة، وهي magic UI 6.1.

كما نجد أن هذا الهاتف يدعم شبكة الجيل الرابع والجيل الخامس أيضًا، وسرعة النت تقدر بحوالي 3.7 جيجابايت.

ويتوفر هذا الهاتف بأكثر من لون مميز، مثل: الأخضر، والأزرق، والأسود، والفضي.

ولدى هذا الهاتف مستشعر بصمة خاصة بالأصابع، وهذا ما يأتي مدمج في الشاشة.

من عيوب هذا الهاتف، أنه لا يدعم خاصية توسيع التخزين الخارجي من خلال البطاقة، كما أنه لا يوجد لديه سماعة ستيريو.

أسعار هاتف هونر 70

إليكم القائمة الخاصة بأسعار هذا الهاتف الجديد في العالم بالشكل الآتي:

يقدر سعر هذا الهاتف داخل مصر بحوالي 7400 جنيه مصري.

بينما يصل سعره داخل السعودية إلى حوالي 1500 ريال سعودي.

وسعره داخل أمريكا يقدر بحوالي 400 دولار أمريكي.

وفي النهاية نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل التي تدور حول هاتف Honor 70 الجديد، ومن الواضح أن هذا الهاتف سيكون من الأعلى تداولًا داخل الأسواق خلال هذا العام، نظرًا لما يتمتع من إمكانيات مميزة، ومواصفات مناسبه مع السعر، وهذا ما قمنا بذكره داخل هذا المقال.