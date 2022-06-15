نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرضك من الراجحي يصل إلى 50 ألف ريال الشروط وكيفية التقديم على القرض في المقال التالي

من افضل المصارف التمويلية بالمملكة مصرف الراجحي حيث يقدم تمويلات متعددة لجميع العملاء وتلبية رغبات العملاء والمواطنين فى الموافقة الفورية على طلب قروضهم لتسهيل أمور الحياة مثل: الزواج، ومصروفات الحياة اليومية، أو مصروفات المدارس وغيرهم من الأمور الهامة، ونوضح بداخل المقال شروط الحصول على تمويل يصل إلى 50 ألف ريال سعودي واهم الاوراق والمستندات المطلوب تقديمها للموافقة على القرض وكيفية التقديم على القرض، لجميع المواطنين في المملكة سواء المقيمين أو المتقاعدين أو الموظفين أو أصحاب العمل الحر. أنواع قروض الراجحي: قروض المنازل: يمنح بنك الراجحي للأشخاص المستفيدين قروض تتعلق بالمنازل خاصة بهدف سداد احتياجات المنزل، لمساعدتك على استمرار بيتك وبناءه. قروض الإسكان: يمكن الحصول على قروض الإسكان بكل سهولة ويسر إذا توافرت لديهم شروط معينة تحددها سياسة البنك. قروض سيارات: إمكانية الحصول على القرض للتمكن من شراء سيارة مهما كان نوعها، وتسديده على 5 سنوات. قروض شخصية: يتم التقديم عليه حتى يتمكن الفرد من فتح مشروع خاص بك أو تجديد منزلك، ويمولك وفقًا لقدر دخلك الشهري وتحديد مدة السداد. الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض من بنك الراجحي: يشترط ألا يزيد عمرك عن 60 عامًا.

كما يشترط ان لا يقل راتبك الشهري عن 2000 ريال سعودي.

ويشترط ان يتم تحويل الراتب. الأوراق والوثائق المطلوبة للتقديم على قرض من بنك الراجحي: مطلوب أولاً كتابة طلب استمارة الحصول على هذا القرض.

مطلوب تقديم صورة من هويتك الشخصية.

ضرورة تقديم خطاب موضح به بشكل جيد جهة عملك وقيمة راتبك. كيفية التقديم على قرض من بنك الراجحي: ادخل على رابط الصفحة الرسمية لبنك الراجحي.

ثم تقوم بالضغط على “إنشاء حساب جديد”.

ثم تقوم بادخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة منك بشكل صحيح للتقديم.

ثم عليك بتحديد حالتك الوظيفية وجهة العمل التابع لها.

ثم تقوم بتحديد قيمة القرض، وقدر التقسيط، وقيمة راتبك الشهري.

ثم عليك بقراءة كافة الأحكام والشروط قبل الموافقة عليها.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة “إرسال الطلب” وانتظر الرد من البنك سواء كان بالموافقة على طلبك أو رفضه.

ثم عليك بالتواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن شيء تريده من داخل السعودية على هذا الرقم: 800124445. عمر شويل - جدة قرضك من الراجحي يصل إلى 50 ألف ريال الشروط وكيفية التقديم على القرض - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرضك من الراجحي يصل إلى 50 ألف ريال الشروط وكيفية التقديم على القرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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