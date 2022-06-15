نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “NOW أونلاين” رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 جميع محافظات بغداد موقع وزارة الرسمي التربية العراقية في المقال التالي
تزداد مؤشرات البحث بشكلٍ ملحوظ من جانب عدد كبير من الطلاب وكذلك اولياء الامور في مختلف المحافظات العراقية لكي يتم التعرف على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول في العراق، وهي النتائج التي قد اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اعتمادها رسميا تمهيدا لطرحها لجميع الطلاب، حيث يرغب الطلاب في الاطمئنان على النتائج بالتزامن مع اعلان جميع المحافظات عن انتهاء اداء الامتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الاول هذا العام الدراسي 2022 في جميع مراكز ولجان التصحيح المخصصة لذلك، وسوف نوضح من خلال هذا المقال كيفية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 في العراق بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.
نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية الانتهاء رسميا خلال الايام الاخيرة من اعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات والنتائج الخاصة بالطلاب، وهي النتائج المقرر ان يتم اعلانها وطرحها الكترونيا من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم، حيث جاءت نسب نجاح الطلاب هذا العام في امتحانات الدور على نحو مرتفع، ومن المقرر ان يتم طرح نتيجة الصف السادس الابتدائي لكي يتم التعرف عليها باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط، ومن المقرر ان يتم نشر النتائج رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم العراقية التي اكدت عليها.
رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول في العراق
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه قد تم العمل على تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم العراقية وكذلك موقع نتائجنا لكي يتم من خلالها الاستعلام الكترونيا عن نتيجة الصف السادس الابتدائي جميع الطلاب عن امتحانات الدور الأول 2022، حيث يتم استخراج النتيجة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم الدخول بشكل مباشر رابط موقع وزارة التربية العراقية لكي يتم استخراج نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق.
- او من خلال الولوج مباشرة الى رابط موقع نتائجنا نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2022.
- يتم اختيار الاستعلام عن نتائج امتحانات السادس ابتدائي 2022.
- ومن ثم يتم تسجيل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب لتظهر النتيجة مباشرة.
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