شروط قرض الاسرة 60 الف ريال من بنك التسليف وكيفية التقديم للحصول على القرض

يقدم بنك التسليف العديد من خدماته للمواطنين ومن اهم خدماته التمويلية حيث يقدم تمويل الاسرة تمويل يصل الى 60 الف ريال، ومن اهم شروط الحصول على قرض وتمويل الاسرة ان يكون طالب القرض مستوفي لجميع الشروط الواجب توافرها عند التقديم على قرض،ونوضح بداخل المقال شروط الحصول على القرض واهم مزاياه وكيفية التقديم عليه، ويمكن معرفة الاستعلام عن مدة الحصول على قروض بنك التسليف ومقدار الأقساط الشهرية، حيث تحاول الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة ميكنة جميع قطاعات الدولة وجعلها تعمل بشكل إلكتروني وذلك يصب في مصلحه المواطن السعودي وحتى يأتي في أولويات الوافد والمغترب وذلك لتوفير الوقت والجهد الذي يبذل في أنجاز المهام التي تطلب منهم في أي من المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص.

شروط الحصول على قرض الأسرة:

يشترط ان لا يتجاوز عمر المتقدم 70 عام .

ويشترط وجود سلامة السجل الإئتماني.

أن يكون راتب الشهري للمتقدم بحد أقصى 12,500 ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك

كما يشترط أن لايتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 3000 ريال.

ويشترط ان يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت ( مهجورة أو مطلقة أو أرملة وتعول طفلاً فأكثر )، و يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.

اهم مزايا قرض الاسرة:

يمتاز تمويل الاسرة حيث يصل إلى 60 الف ريال.

سداد قرض الاسرة يصل الى مدة 5 سنوات.

يمتاز تمويل الاسرة حيث طريقة السداد بشكل شهري.

يمتاز تمويل الاسرة بانه بدون رسوم إدارية.

يتم الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاسمح الله حسب الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.

كيفية التقديم على قرض الاسرة بنك التسليف:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين حول كيفية التقديم للحصول على قرض الاسرة من بنك التسليف، أوضح البنك إنه من خلال الذهاب الى البنك او التواصل مع الخدمة العملاء في الأيام من الأحد إلى الخميس، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً عبر الرقم العام: 92008002.