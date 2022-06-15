“NOW ” الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 برقم الجلوس عبر موقع الوزارة الرسمي للنتائج الطلاب

يترقب عدد كبير من الطلاب في مختلف انحاء المحافظات المصرية في هذا التوقيت التعرف على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022، وذلك بالتزامن مع انتهاء امتحانات جميع الطلاب خلال الفترة الأخيرة بناء على الجدول الرسمي المعتمد من قبل الازهر الشريف، وقد انتهت كذلك عمليات تصحيح ورصد النتائج الخاصة بالطلاب والتي جاءت من خلال لجان ومراكز معتمدة ومؤمنة بشكل جيد للاستخراج النتيجة بسهولة بشكل الكتروني، وسوف نستعرض الآن من خلال هذه السطور كيفية استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 برقم الجلوس الخاص بالطالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2022

وقد أشارت الجهات المسئولة عن طرح نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية هذا العام في مصر 2022، أنه من المقرر ان يتم طرح نتائج جميع الطلاب بعدما تم مراجعة النتائج والعمل على رصدها، حيث يتم استخراج النتيجة الكترونيا بسهولة من خلال موقع بوابة الازهر الشريف، حيث يسهل استخراج النتيجة الخاصة بجميع الطلاب الكترونيا بسهولة، فقد جاءت الامتحانات بناء على تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية الهامة التي تم التأكيد عليها، وقد جاءت نسب النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية الازهرية هذا العام على نحو مرتفع بالمقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بناءً على ما اعلنت عنه بعض المحافظات من نسب نجاح الطلاب بعد انهاء جميع اعمال تصحيح الامتحانات خلال الايام الأخيرة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2022 برقم الجلوس

ويمكن ان يستخرج جميع الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور الحصول نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية من خلال بوابة الازهر الشريف بسهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: