نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “NOW ” الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 برقم الجلوس عبر موقع الوزارة الرسمي للنتائج الطلاب في المقال التالي
يترقب عدد كبير من الطلاب في مختلف انحاء المحافظات المصرية في هذا التوقيت التعرف على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022، وذلك بالتزامن مع انتهاء امتحانات جميع الطلاب خلال الفترة الأخيرة بناء على الجدول الرسمي المعتمد من قبل الازهر الشريف، وقد انتهت كذلك عمليات تصحيح ورصد النتائج الخاصة بالطلاب والتي جاءت من خلال لجان ومراكز معتمدة ومؤمنة بشكل جيد للاستخراج النتيجة بسهولة بشكل الكتروني، وسوف نستعرض الآن من خلال هذه السطور كيفية استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 برقم الجلوس الخاص بالطالب.
نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2022
وقد أشارت الجهات المسئولة عن طرح نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية هذا العام في مصر 2022، أنه من المقرر ان يتم طرح نتائج جميع الطلاب بعدما تم مراجعة النتائج والعمل على رصدها، حيث يتم استخراج النتيجة الكترونيا بسهولة من خلال موقع بوابة الازهر الشريف، حيث يسهل استخراج النتيجة الخاصة بجميع الطلاب الكترونيا بسهولة، فقد جاءت الامتحانات بناء على تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية الهامة التي تم التأكيد عليها، وقد جاءت نسب النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية الازهرية هذا العام على نحو مرتفع بالمقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بناءً على ما اعلنت عنه بعض المحافظات من نسب نجاح الطلاب بعد انهاء جميع اعمال تصحيح الامتحانات خلال الايام الأخيرة.
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2022 برقم الجلوس
ويمكن ان يستخرج جميع الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور الحصول نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية من خلال بوابة الازهر الشريف بسهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم الدخول مباشرة إلى بوابة الأزهر الإلكترونية عن طريق زيارة الموقع الالكتروني مباشرة.
- ومن ثم يتم العمل على تسجيل الدخول عبر بوابة الأزهر الشريف.
- بعد ذلك يتم اختيار الخدمات الالكترونية من خلال خيارات الصفحة الرئيسية.
- ومن ثم يتم الضغط على أيقونة «الشهادة الإعدادية».
- بعد ذلك يتم إدخال الصف المُقيد به الطالب.
- اختيار الضغط على خيار إظهار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لـ الفصل الدراسي الثاني.
- إدخال جميع البيانات المطلوبة التي تتضمن الاسم ورقم الجلوس بشكل صحيح.
- أخيراً يتم النقر فوق خيار «عرض النتيجة».
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