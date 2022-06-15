بلومبرج: ألمانيا رفضت تأميم غازبروم خوفا من غضب بوتين

جدة - نرمين السيد - ونقلت "بلومبرج" نقلا عن مصادر لها، أن المستشار الألمانى أولاف شولتس كان قلقا حيال تنفيذ مقترح وزير الاقتصاد روبرت هابيك بتأميم الشركة، لأن ذلك من شأنه إثارة غضب بوتين مما قد يفاقم الخلافات بشأن واردات الغاز الروسى.

وفى سياق ذى صلةة أفادت وكالة الأنباء الألمانية، أن أسعار العقود الأجلة للغاز الطبيعى ارتفعت، أمس الثلاثاء، فى التعاملات الأوروبية بعد إعلان شركة الغاز الروسية العملاقة "جازبروم" بوجود مشكلات فنية قد تؤدى إلى انخفاض تدفقات الغاز إلى ألمانيا عبر خط "نورد ستريم"، فيما تتراجع الإمدادات من النرويج وكميات الغاز الطبيعى المسال القادمة من الولايات المتحدة.

وأعلنت الحكومة الألمانية، الثلاثاء، أنها سمتنح "غازبروم جرمانيا"، المملوكة سابقا لشركة "غازبروم"، قرضًا يصل إلى 10 مليارات يورو "10.4 مليار دولار"، لمنعها من الإفلاس.