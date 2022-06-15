العالم اليوم - بدء حملة رسمية في اسكتلندا لاستفتاء ثان على الاستقلال

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:21 صباحاً - بدأت الوزيرة الأولى الاسكتلندية نيكولا ستيرجن حملتها لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال، قائلة إن اسكتلندا ستكون في وضع أفضل اقتصاديا خارج المملكة المتحدة.

وتقول ستيرجن، التي تقود الحزب الوطني الاسكتلندي وكذلك الحكومة المفوضة في اسكتلندا، إنها ستصدر أول ورقة ضمن سلسلة أوراق تعرض قضية الاستقلال.

رفض سكان اسكتلندا الاستقلال في استفتاء عام 2014، حين قال 55 بالمائة من الناخبين إنهم يريدون البقاء ضمن المملكة المتحدة.

تعارض حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء تصويت جديد على الاستقلال في اسكتلندا، قائلة إن القضية حسمت في التصويت السابق.

لكن ستيرجن تجادل بأن المشهد تغير منذ ذلك الحين، خاصة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي سياسة عارضها غالبية سكان اسكتلندا.

وقالت ستيرجن في مقابلة مع (بي بي سي) ”لو كنا نعرف في 2014 كل ما نعرفه الآن عن المسار الذي كانت ستسلكه المملكة المتحدة منذ ذلك الحين، فلا شك أن اسكتلندا كانت ستصوت بنعم على الاستقلال في ذلك الوقت”.