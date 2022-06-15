الأمن المائى.. دراسة أمريكية تتوصل إلى مفتاح لـ حل أزمة الجوع العالمية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للدراسة التى قُدمت فى الاجتماع السنوى للجمعية الأمريكية للتغذية، الثلاثاء، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، تشير هذه الصلة القوية بين المياه وانعدام الأمن الغذائى إلى أن تحسين الوصول إلى المياه يمكن أن يكون مفيدًا فى حل أزمة الغذاء العالمية.

وشدد القائمون على الدراسة على أن الوصول الموثوق إلى المياه أمر بالغ الأهمية ليس فقط للشرب بل أيضًا للطهى والزراعة والنظافة، مشيرين إلى أن أكثر من ثلثى الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن المائى فى عام 2020 كانوا يعانون أيضًا من انعدام الأمن الغذائى.

وقالت هيلارى بيثانكورت، باحثة مساعدة فى جامعة نورث وسترن، فى بيان صدر قبل العرض التقديمى اليوم: "يمثل انعدام الأمن المائى قضية صحية عالمية كبرى، ومن المرجح أن ينمو تأثيره فى الرفاهية البيولوجية والاجتماعية مع تغير المناخ".

وفقًا للباحثين، يعانى حوالى عُشر سكان العالم من الجوع، بينما يعانى ما يقرب من ثلثهم من انعدام الأمن الغذائى.

ولاستخلاص استنتاجاتهم، قامت بيثانكورت وزملاؤها بتحليل البيانات التى جمعتها جامعة نورث وسترن ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فى عام 2020.. وتم أخذ البيانات من مجموعة عينة تضم أكثر من 31 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا وما فوق فى 25 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل فى إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

ووجدت الدراسة أن حوالى 18% من المشاركين تم تصنيفهم على أنهم غير آمنين مائيًا؛ بنسبة تتراوح من حوالى 15% فى آسيا إلى أكثر من 34% فى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ووفقًا للدراسة، قدّم حدوث انعدام الأمن الغذائى والمياه رابطًا قويًا بشكل عام. ومع ذلك، أقر الباحثون أن هذه العلاقة تختلف من منطقة إلى أخرى، وهو الأمر الذى أرجعوه إلى الاختلافات فى المناخ والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية للمياه.

وعلى الرغم من أن الدراسة لم تقيم الأسباب الجذرية لهذا الارتباط، لكن الباحثين افترضوا أن عدة عوامل يمكن أن تسهم بدور فى هذا.

وفى هذا الصدد، اقترحوا أن الحاجة إلى إنفاق الأموال على المياه قد تعنى أموالًا أقل للغذاء، فى حين أن انعدام الأمن المائى يمكن أن يقلل أيضًا من موارد رى المحاصيل.. وأضافوا أنه إذا كانت هناك حاجة لقطع مسافة طويلة للحصول على المياه، فقد يؤدى ذلك إلى توافر وقت ودخل أقل لإعداد الطعام.

وبناءً على نتائجهم، شدد الباحثون على أهمية قياس ومعالجة انعدام الأمن الغذائى والمائى جنبًا إلى جنب فى المستقبل، موضحين أن القيام بذلك يمكن أن يساعد فى ضمان ألا تشكل أوجه القصور فى إمدادات المياه عقبة إضافية أمام تحقيق الأمن الغذائى.

وقالت بيثانكورت: "فى بعض الحالات، قد تكون الطريقة الأكثر استدامة لتحسين الأمن الغذائى هى تحسين الأمن المائى".