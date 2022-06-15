نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط رسوم تركيب العدادات الكهربائية الجديدة بالمملكة في المقال التالي

شركة الكهرباء السعودية توضح عن شروط ورسوم تركيب عداد كهرباء،وهذا لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، لكي يتم تركيب العدادات الكهربائية الجديدة، بناءا على ذلك هذا في إطار التجديد الشامل وهذا فيما أوضحته شركة الكهرباء السعودية، ولذلك أعلنت الشركة عن توقيع عقود شراكة مع شركة اتحاد اتصالات و شركة الفنار للإنشاءات، وأضاف إلى ذلك أن الهدف من ذلك تطوير وتركيب العدادات الإلكترونية الجديدة، وقد تجد الإشارة إلى أن قد بلغ العدد حوالي 10 ملايين عداد لجميع المواطنين السعوديين المشتركين داخل أنحاء المملكة، ولذلك يصل إلى 9 مليار ريال سعودي. شروط تركيب عداد الكهرباء : الحصول على شهادة تنسيق، وهذه الشهادة التي تم الحصول عليها للمستفيد على رخصة البناء، وبناءا على ذلك سوف يتم توصيل خدمة الكهرباء داخل المنزل أو المنشأه، حيث أن يلزم الحصول على شهادة التنسيق عن طريق منصة بلدي. في حالة البدء في بناء المنزل أول المنشئة، سوف يتم طالب الخدمة في البناء، حيث أن يكون التقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية بناءً على البنود. طلبات إضافية ( طلبات توصيل الخدمة الكهربائية للمسطحات الإنشائية الحاصلة على ترخيص من البلدية كوحدة مستقلة). تقديم طلب تقوية وهذه عبارة عن زيادة القدرة الكهربائية، وهذا لكي يتم تخصيص الوحدة القائمة الرئيسية نتيجة زيادة الأحمال الفعلية للمنشأة أو إضافة منشآت مختلفة. طلبات التجزئة هذه عبارة عن الاستعانة بنظام المساحات، وهذا لكي يتم تقسيم القدرة الكهربائية الحالية التي تم تخصيصها وحدة سكنية أو تجارية، وبناءا على ذلك سوف يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية. طلبات تجميع الأحمال هذه طلبات استبدال مجموعة عدادات عداد آخر، بناءا على ذلك طلب خدمة تصفية العدادات مع موافقة مالك الوحدة، في حالة إذا كان طلب الخدمة من خلال رابط شركة الكهرباء السعودية . تقديم طلب إيصال خدمة الكهرباء المؤقتة، هذه الخدمة امتلاك مقدم الطلب رخصة بناء تكون سارية المفعول، وهذا لتحديد مواقع العدادات سواء كانت مؤقته أو دائمة، حيث أن هذه الرسوم المطلوبة تفويض من خلال الجهة المعنية بتوصيل الخدمة الكهربائية باسك مقدم الطلب، وأضاف إلى ذلك أن سعة العداد المؤقت يصل إلى 30 أمبير، وتزيد بحد أقصى بنسبة مئوية تصل إلى 10% من الحمل الكلي الدائم. بنود تقديم طلب إيصال الخدمة الكهربائية: قبول طلب إيصال الخدمة من خلال منصة بلدي. تنفيذ العزل الحراري. يجب تجهيز مكان تركيب العداد بناء على الاشتراطات الفنية . عمر شويل - جدة شروط رسوم تركيب العدادات الكهربائية الجديدة بالمملكة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط رسوم تركيب العدادات الكهربائية الجديدة بالمملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.