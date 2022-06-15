العالم اليوم - بريطانيا.. إلغاء رحلة لترحيل مهاجرين من بريطانيا إلى رواندا

انتم الان تتابعون خبر بريطانيا.. إلغاء رحلة لترحيل مهاجرين من بريطانيا إلى رواندا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يونيو 2022 01:18 صباحاً - ألغيت مساء الثلاثاء أول رحلة جوية كان يفترض أن ترحّل من بريطانيا إلى رواندا مهاجرين غير شرعيين في إطار خطة أقرّتها الحكومة البريطانية للحدّ من تدفّق المهاجرين السرّيين إليها، وذلك بعد مراجعات قضائية جرت في اللحظات الأخيرة.

وفي تغريدة على تويتر قالت منظمة "كير فور كاليه" المتخصّصة في الدفاع عن طالبي اللجوء إنّ "آخر تذكرة طيران ألغيت. لا أحد سيغادر إلى رواندا".

بدورها نقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه" عن مصادر حكومية في لندن أنّ الرحلة الجوّية ألغيت بسبب قرارات أصدرتها في اللحظات الأخيرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وسارعت الحكومة البريطانية إلى تأكيد أنّ قرارات القضاء الأوروبي لن تثنيها عن المضيّ قدماً في خطتها الرامية إلى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل "لن تثبط عزيمتنا عن فعل الشيء الصحيح وتنفيذ خططنا للسيطرة على حدود بلادنا".

وأضافت أنّ الفريق القانوني للحكومة "يبحث في كلّ قرار يتّخذ بشأن هذه الرحلة، والاستعداد للرحلة التالية يبدأ الآن".