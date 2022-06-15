السويد.. التضخم يسجل أعلى مستوى منذ 3 عقود

جدة - نرمين السيد - وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 7.3% على أساس سنوى فى مايو الماضى، بعد زيادة بنسبة 6.4% خلال شهر أبريل الماضى، وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم إلى 7%.

ولفت مكتب الإحصاء السويدى، أن آخر مرة بلغ فيها معدل التضخم أعلى مستوى فى ديسمبر 1991 وبلغ 7.9%.

وأكد كبير الاقتصاديين بمكتب الإحصاء كارل مارتينسون، أن ارتفاع أسعار الأغذية ساهم بقوة فى رفع معدل التضخم.

وارتفعت تكاليف النقل فقط بنسبة 10.7% على أساس سنوى فى مايو الماضى، وأسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 8.8%.