نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة مطروح برقم الجلوس الترم الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة مطروح، ساعات قليلة تفصلنا عن عرض نتيجة الشهادة الاعدادية مطروح برقم الجلوس. وسيقوم المحافظ اللواء خالد شعيب باعتمادها رسميا، إلى جانب ذلك سيعلن عن أسامي الطلاب الأوائل في نتيجه الشهادة الاعدادية مطروح الترم الثاني. هذا وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة مطروح قد صرحت بأن عمليات تصحيح أوراق الطلاب قد تمت بشكل كامل. كما قامت الجهات المعنية بالتحقق منها، ولم يبق سوى بعض التفاصيل الصغيرة قبل الاعتماد الرسمي للنتائج. بالمقابل كشف وكيل الوزارة المدعو عمرو شحاته بأنه قد تم الالتزام بكل ضوابط الوزارة فيما يخص التصحيح وترتيب الأمور. وسنتحدث في مقالنا هذا عن موضوع نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 مطروح وطريقة الاستعلام عنها.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة مطروح

ينتظر الطلاب والأولياء نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة مطروح الفصل الثاني، ومن أجل نتيجه الاعدادية 2022 محافظة مطروح وجه وكيل الوزارة تنويه إلى كل الأشخاص المشاركين في تقدير درجات الطلاب إلى الحرص على أدائهم من أجل أن يحصل الطلاب على نتائجهم في الوقت المناسب، وبدلت المديرية جهودها من أجل إنجاح عمليات التصحيح، والاستعلام عن النتائج يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: يدخل الطالب إلى بوابة مديرية التربية والتعليم لمحافظة مطروح

ثانيا: بعد ذلك يذهب إلى خيار الاستعلام عن النتائج

ثالثا: في الخطوة الموالية يختار الصف الدراسي، ثم يختار الترم الثاني

أخيرا يجب أن يكتب رقم الجلوس في المكان المعد له خصيصا، وفي آخر خطوة يقوم بالنقر على زر عرض النتائج وستظهر له درجاته في كل المواد التي امتحن فيها.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 مطروح

تم توزيع درجات الطلاب في نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني حسب هذا الترتيب: بالنسبة للغة العربية تم تخصيص ثمانون درجة. أما الرياضيات مجموعها باحتساب الترم الأول والثاني هو ستون درجة. والدراسات الاجتماعية هي أربعون نقطة. أما العلوم تحتسب لها عشرون نقطة في المجموع الكلي، وتليها مادة التربية الفنية هي مادة لا يشملها المجموع، ولكن قيمة درجاتها هي عشرون درجة.

علاوة على ذلك، فقد أجريت الامتحانات في منطقة مطروح في 110 من اللجان في المحافظة. وقد بلغ العدد الإجمالي للمتقدمين 11510 طالب وطالبة من الذين سجلوا من قبل. وقد بدأ تاريخ إجراء الامتحانات بصفة حضورية بداية من تاريخ 21 من شهر مايو حتى يوم السادس والعشرين من نفس الشهر. وقريبا سيتمكن الطلاب من استخراجها برقم جلوس الطالب والاسم فقط بشكل إلكتروني.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة مطروح. والتي من المرجح أن تعرض بعد ساعات من الآن بعد استكمال كل الأعمال، ويمكن للطلاب استخراج نتيجه الاعداديه مطروح 2022 من خلال الخطوات التي وضحناها لكم.