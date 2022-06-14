نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 مطروح الفصل الدراسي الثاني بوابة مديرية التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 مطروح، هي محل بحث في الوقت الحالي لدى من يريدون الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة مطروح. وسيعتمد اللواء خالد شعيب النتيجة بشكل رسمي خلال ساعات فقط من الآن فور الانتهاء من التدقيق والتحقيق في النتائج، وستعرض نتيجة 3 اعدادي محافظة مرسي مطروح من خلال رابط بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بحيث يتم استخراج النتائج بشكل إلكتروني قبل عرضها في مختلف المدارس ليتمكن الجميع من الاطلاع عليها، إلى جانب ذلك سيتم الإعلان عن أسامي الطلاب العشرة الأوائل في هذه المنطقة، وقد أجريت الامتحانات في أواخر شهر مايو المنقضي، وفي الأيام الأخيرة بدأ عرض نتيجه الشهادة الاعدادية في العديد من المحافظات، في مقالنا هذا سنعرض لكم تفاصيل موضوع نتيجه الاعداديه محافظه مطروح برقم الجلوس، تابعوا معنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 مطروح

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 مطروح بعد أن يقوم المحافظ باعتمادها. وللإشارة فقد انتهت كل أعمال تصحيح الكنترولات، وستجهز نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة مطروح لتعرض على بوابة النتائج الخاصة بها. هذا وقد جرت الامتحانات في أجواء منتظمة، ولم تحصل أي مشاكل من شأنها أن تعيق أداء الامتحانات الت انتهت منذ أيام، ويمكن استظهار النتائج من خلال اتباع ما يلي:

بداية يجب أن يقوم الطالب بالولوج إلى رابط البوابة الإلكترونية محافظة مرسي مطروح على الإنترنت

في الخطوة الموالية يذهب إلى قسم نتائج الامتحانات

بعد ذلك يتوجب عليه أن يقوم بكتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة له، ثم يضغط على زر البحث سفل الإطار

أخيرا ستظهر الدرجات التي تحصل عليها الطالب في المواد المقررة التي امتحن فيها، كما يمكنه أن يحتفظ بها.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح

أصدرت مديرية التربية والتعليم في مرسي مطروح بيان فيما يتعلق بـ نتيجة 3 اعدادي الترم الثاني برقم الجلوس. بأنه قد تم تحديد درجات كل المواد التي امتحن فيها الطلاب، بحيث تم وضع 80 درجة للغة العربية. أما مادة العلوم 40 درجة، والاجتماعيات خصصت لها 40 درجة أيضا، وكذلك اللغة الأجنبية الأولى خصصت لها 60 درجة. وبالنسبة للتربية الفنية والتربية الدينية ومادة الكمبيوتر فهي لا تضاف للمجموع.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال نتيجة الشهادة الاعدادية مطروح الترم الثاني. وهو من أبرز المواضيع التي شغلت محرك البحث بمصر، ويمكن استخراج نتيجه الاعدادية 2022 برقم الجلوس مرسي مطروح من خلال رابط بوابة المديرية مباشرة.