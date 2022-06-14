قصة حانة تعيد كورونا إلى الصين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة رويترز للأنباء، كشف القناة فى الفيديوجراف، أنه أُصيب نحو 166 شخصًا بفيروس كورونا فى الصين كانت على صلة بحانة واحدة فى العاصمة بكين.
ومن المقرر إجراء مسحة لجميع المقيمين الذين يعيشون فى المنطقة التى تقع فيها الحانة، حيث تم تتبع تفشى المرض إلى حانة هيفين سوبرماركت "بار" فى منطقة شايويانغ، كما تراجع المسؤولون الصينيون عن تخفيف بعض قواعد كوفيد فى بكين بسبب تفشى المرض.
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