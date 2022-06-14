تعليمات جديدة من كندا للمسافرين اعتبارا من 20 يونيو

جدة - نرمين السيد - ويسمح هذا التغيير للكنديين غير الملقحين بركوب الطائرات والقطارات والحافلات المتجهين إلى مواقع محلية أو دولية، لكن سيظلون مطالبين بالحجر الصحى عند العودة من بلد آخر، ولا يزال يتعين على الرعايا الأجانب القادمين إلى كندا التطعيم.
وأعلن وزير الشؤون الحكومية الدولية دومينيك لوبلان، ووزير النقل عمر الغبرة، ورئيس مجلس الخزانة منى فورتييه، ووزير الصحة جان إيف دوكلوس، اليوم الثلاثاء، هذه القرارات والتى تتضمن أيضا تحديثات رئيسية لتفويضات اللقاح الكندية لعمال النقل، والموظفين الفيدراليين.
وفى الكشف عن هذه السياسات المحدثة، تقول الحكومة إن التفويضات كانت فعالة خلال ذروة الوباء، لكن لم يكن من المفترض أن تكون دائمة، ورغم ذلك، فى حالة ارتفاع عدد الحالات مرة أخرى، يقول المسؤولون الفيدراليون إنهم لن يترددوا فى إعادة فرض تفويضات اللقاح مرة أخرى.
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