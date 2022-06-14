مقتل 10 أشخاص إثر تبادل لإطلاق النار وسط المكسيك

جدة - نرمين السيد - قالت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن تبادلاً لإطلاق النار بين الشرطة والمسلحين فى وسط المكسيك أسفر عن مقتل عشرة مسلحين مشتبه بهم وإصابة أربعة آخرين بجروح.





ونقلت الشبكة عن ممثلى الادعاء فى ولاية مكسيكو بالمكسيك، قوله إن ثلاثة من رجال المباحث أصيبوا أيضاً فى معركة بالأسلحة النارية ويبدو أن إصاباتهم لم تكن مهددة للحياة. وأوضحت الشبكة أن إطلاق النار وقع اليوم على بعد حوالى 130 كيلومتر جنوب غربى مكسيكو سيتى عندما فتح المشتبه بهم النار على الشرطة. وأكد ممثلو الادعاء فى المكسيك أن المحققين صادروا 20 بندقية ومسدساً وسترات واقية من الرصاص فى مكان الحادث.

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