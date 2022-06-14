عاجل- بايدن يكشف عن آلية لتصدير الحبوب من أوكرانيا

وقال بادين - فى خطاب فى فيلادلفيا حول الحلول المحتملة لارتفاع أسعار المواد الغذائية فى جميع أنحاء البلاد نقلته مجلة "بولتيكو" الأمريكية- "سنقوم ببناء صوامع مؤقتة على حدود أوكرانيا مع بولندا حتى نتمكن من نقل الحبوب من السيارات إلى الصوامع ومن ثم إلى أوروبا وإخراجها إلى المحيط وعبر العالم".
ويبحث المسئولون الأمريكيون والغربيون الجهود المبذولة لبناء صوامع مؤقتة فى أوكرانيا ودول أخرى كوسيلة لزيادة سعة تخزين الحبوب بسرعة فى أوكرانيا، حيث يمنع الحصار البحرى الروسى أكثر من 25 مليون طن من الحبوب من الإمدادات الغذائية العالمية.
وحذر مسئولون أوكرانيون من أنه الشهر المقبل، سيبدأ المزارعون حصاد محصول القمح الصيفى، لكن لن يكون لديهم أى مكان لتخزينه.
ويشعر المسؤولون والمشرعون الأمريكيون بالقلق أيضًا من أن نقص الغذاء إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء قد يؤدى إلى مجاعة جماعية واضطرابات سياسية وهجرة عبر أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط وربما أمريكا الوسطى فى الأشهر المقبلة.
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