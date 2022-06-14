العالم اليوم - كوستاريكا تخطف آخر بطاقات مونديال قطر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 11:16 مساءً - اكتمل عقد المتأهلين لمونديال كأس العالم لكرة القدم بقطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وذلك بعد تغلب منتخب كوستاريكا على نظيره النيوزيلندي بهدف مقابل لاشيء في مباراة الملحق العالمي التي جمعتهما بمدينة الريان القطرية اليوم الثلاثاء.

جويل كامبل كان بطل المباراة بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة الثالثة من متابعة لتمريرة جويسون بينيت، مهديا كوستاريكا بطاقة التأهل للمونديال. واضطر المنتخب النيوزيلندي لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كوستا بارباروزيس في الدقيقة 69. وبذلك انضم منتخب كوستاريكا للمجموعة الخامسة في المونديال رفقة منتخبات إسبانيا وألمانيا واليابان، كآخر المتأهلين لكأس العالم.

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