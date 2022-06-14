نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن متاح.. رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد آخر تصريح قام به وزير التربية والتعليم العراقي، الذي استمع إليه صغيرٌ وكبير، جميع أولياء الأمور وطلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي اتجهوا مباشرةً إلى محركات بحث جوجل لمعرفة نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2022 بالعراق، هذا وقد صرح وزير التربية والتعليم العراقي عن أنه قد تم نزول جميع نتائج الطلاب بجميع محافظات العراق، ويبشر أولياء الأمور وأبنائهم أن نسبة النجاح اخذت الغالبية العظمى، وفي هذا المقال نرشدك لمعرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي وكيفية الاستعلام عنهابواسطة بضع خطوات قم بتنفيذها واحدة تلو الأخرى.

نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

قام الدكتور علي حميد مخلف الدايمي وزير التربية والتعليم العراقي بالتصريح عن أنه تم الانتهاء تمامًا من رفع جميع نتائج الطلاب بالصف السادس الابتدائي وصرح أنها رُفعت على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال منصة إلكترونية مخصصة لنتائج الطلاب والتي سنتعرف على كيفية الدخول عليها من خلال الخطوات الموضحة بعد قليل، ونسبة الطلاب والطالبات الناجحين في الاختبارات تجاوزت التسعين في المائه وهذا يعني القيمة العظمى، وأن الامتحانات قد أتت في مستوى الطالب المتوسط، وكانت غير صعبة نهائيًا.

خطوات دخول بوابة نتائج الطلاب

الآن ومن خلال الخطوات الآتية يمكن لولي الأمر والطالب الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق بكل سهولة والخطوات هي:

الذهاب للموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

قم بالضغط على نتائج الصف السادس الابتدائي من خلال اللائحة التي ستظهر أمامك.

اكتب جميع البيانات المطلوبة بدقة.

اضغط على زر استعلام وسيتم عرض نتيجة الطالب.

تصريح هام من وزير التربية والتعليم

صرح وزير التربية والتعليم العراقي الدكتور علي حميد مخلف الدايمي بأن الغالبية العظمى من طلاب المحافظات ناجحين في الإختبارات، وقال بأن لا داعي للقلق والتوتر المنتشر بين أولياء الأمور والطلاب ويهنىء جميع الطلاب باجتيازهم الاختبارات بنجاح وسيتم نقلهم مباشرة إلى الصف التالي من بعد الصف السادس الابتدائي، وهنا قد انتهت الوزارة من رفع جميع نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق على المنصة الالكترونيه المخصصة لنتائج الطلاب