نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في منصة همة التعليمية بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تسجيل مستخدم جديد في منصة همة التحصيلي, تعتبر منصة همة احدي المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودي, حيث تم إنشاء منصة همة التحصيلي لتكون نواة لرفع مستوى وكفاءة المدرسين والطلاب علي حداً سواء في المملكة العربية السعودية, حيث يتم تقديم بعضاً من الدورات والبرامج التدريبية المجانية والمدفوعة للطلاب والمدرسين في المملكة العربية السعودية بهدف خلق فكر وإرادة كبيرة, ويمكن أن يقوم المدرسين والطلاب في المملكة العربية السعودية بالتسجيل في منصة همة التحصيلي الإلكترونية والاستفادة من الدورات والبرامج التدريبية المجانية والمدفوعة المختلفة التي تقدمها المنصة.

كيفية تسجيل مستخدم جديد في منصة همة التحصيلي الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

يتم الإشراف علي منصة همة التحصيلي الإلكترونية من قبل وزارة التعليم السعودي لبيان مدي جودة البرامج والدورات التدريبية التي يتم تقديمها عبر منصة همة التحصيلي, فإذا لم يكن لديك أي حساب في منصة همة التحصيلي الإلكترونية وترغب في أن يكون لديك حساب داخل المنصة للاستفادة من الدورات والبرامج التدريبية العديدة التي يتم تقديمها قم باتباع الخطوات التالية.

الدخول علي منصة همة التحصيلي الإلكترونية بالبحث عليها في محرك البحث جوجل بكتابة همة التحصيلي السعودي.

الضغط علي إنشاء حساب جديد.

يتم كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة, مثل كتابة الاسم بالكامل وكذلك تحديد نوع المتقدم إذا كان ذكر او انثى, كتابة رقم الجوال الخاص بالمتقدم, إدخال رقم سري.

الضغط علي حفظ.

ليتم الرجوع وتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور, ثم الضغط على تسجيل.

دورات وبرامج منصة همة التحصيلي الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

تقدم منصة همة التحصيلي الإلكترونية العديد من البرامج والدورات التدريبية التي ترفع من كفاءة وجودة المعلمين والطلاب داخل المملكة العربية السعودية.

الدورات المجانية

يتم تقديم دورات تدريبية مجانية وتسمي باللقاءات المجانية, حيث يتم فيها مراجعة فيزياء التحصيلي.

الدورات المدفوعة

وهي دورات يقوم الطالب أو المدرس بالحصول عليها مقابل بعض الأموال, وذلك مثل دورات.