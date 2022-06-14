نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت حالا.. نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول بالعراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
حاز موقع نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق على إقبال كثيف خلال الساعات القليلة الماضية، لرغبة أولياء الأمور في التعرف على نتائج ذويهم في امتحانات الدور الأول من المرحلة السادسة للتعليم الإبتدائي خاصة وأن الامتحانات قد تمت وسط تطبيق إجراءات صارمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والطالبات من تفشي كورونا، وبالفعل تم الانتهاء من كافة عمليات التصحيح والتدقيق لأوراق إجابات الطلاب خلال الساعات الأخيرة الماضية
موقع نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق
قد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الطلاب ستكون متاحة من خلال موقعها الرسمي عبر شبكة الإنترنت، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن أن أي مواقع تعلن رفعها نتائج الطلاب، كما أشارت إلى أن المواقع المعتمدة لديها لرفع نتائج الطلاب يمكن الاستفسار عنها من خلال الصفحة الرسمية لها عبر الفيس بوك.
تصحيح أوراق امتحانات الصف السادس الابتدائي
على مدار الأيام الماضية حرصوا القائمين على عمليات التصحيح بتطبيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وقد تم ذلك تحت رقابة وإشراف مديري الإدارات التعليمية في محافظات العراق التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية، حرصاً على إعطاء كل طالب حقه في كافة مراحل التعليم، ومن الجدير بالذكر أن معدل النجاح بين الطلاب هذا العام الخاص بامتحانات الجولة الأولى للمرحلة السادسة من التعليم الإبتدائي مرتفع عن العام الماضي، في ظل حرص الوزارة على استخدام الأساليب الحديثة في التعليم للارتقاء بمستوى الطالب وقدراته ومهاراته التعليمية.
خطوات استخراج نتيجة السادس الإبتدائي الدور الأول
توفيراً للوقت والجهد حرصت وزارة التعليم العراقي، على أن يكون الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني، فمن خلال تطبيق ولي الأمر أو الطالب عدد من الخطوات المحددة يتم الحصول فوراً على نتائج الطالب في المواد الدراسية التي خاض امتحانها الفترة الماضية، وفيما يلي الخطوات الواجب اتباعها:
- الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي على شبكة الإنترنت.
- الدخول إلى نتائج الطلاب عبر الصفحة الرئيسية للموقع.
- اختيار نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي.
- إدخال كلاً من محافظة الطالب ورقم مقعده بالامتحان.
- النقر على استعلم عن النتيجة.
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