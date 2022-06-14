نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث فوري.. تنسيق الثانوية العامة 2022 بعد الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تنسيق الثانوية العامة 2022 بعد الشهادة الإعدادية، هو الكلمة التي يستخدمها العديد من أولياء الأمور والطلاب في جمهورية مصر العربية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الاوراق المطلوبة للالتحاق بالثانوية العامة، وهي مرحلة جديدة في السلم التعليمي تؤهل الطالب للدخول الي الكليات والجامعات المصرية علي مختلف الأقسام والتخصصات، هذا وسوف نشير الي المحافظات التي أعلنت تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 في جميع المحافظات، وسوف نقوم بتحديث التقرير عبر موقعنا ثقفني اول بأول حتي تتعرف علي تنسيق محافظتك فور اعتماده رسميا.
تنسيق الثانوية العامة 2022 بعد الشهادة الإعدادية
لتتعرف علي تنسيق الثانوية العامة 2022 للالتحاق بالصف الاول الثانوي، عليك ترقب التقرير لتتعرف علي المحافظات التي تم إعلان تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 بها، وقد أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إن تحديد عدد الطلاب المقبولين في الثانوية العامة بالمحافظات يعتمد علي الإحصاء التكراري وعدد الطلاب الي عدد الفصول المدرسية، كذلك المجموع الكلي للطالب في الشهادة الاعدادية 2022.
الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة 2022
اما عن الحد الادني للقبول في الثانوية العامة 2022 فقد تم الإعلان عنه حتي الان فقط في 9 محافظات، اما بالنسبة لمحافظة القليوبية فقد اعلن اعتماد نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022 بالقليوبية الاسبوع المقبل، وذلك لاستمرار التحصاء التكراري بالمحافظة حتي الآن
- الوادي الجديد 234 درجة.
- جنوب سيناء 215 درجة.
- بني سويف 235 درجة.
- سوهاج 230 درجة.
- الدقهلية 250 درجة.
- محافظة الجيزة 220 درجة.
- الغربية 230 درجة.
- الشرقية 225 درجة.
الاوراق المطلوبة للالتحاق بالثانوية العامة 2022
هذا وتم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن الاوراق والمستندات المطلوبة للتقديم الطلاب للالتحاق بالثانوية العامة، وذلك بعد ان يكن مجموع الطالب اكبر من الحد الادني للقبول بمحافظتة، او يساوي الحد الادني للقبول في الثانوية العامة، ولا يمكن قبول الطلب في حال كان مجموع الطالب اقل من الحد الادني للقبول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم، والذي يختلف من محافظة الي اخري
- اولا مستخرج شهادة الإعدادية، ويتم الحصول علية من المدرسة مقابل تكلفة 50 جنيه.
- صورة بطاقة الرقم القومي لولي امر الطالب، كذلك صورة بطاقة الرقم القومي للام.
- شهادة ميلاد الطالب.
- ورقة استمارة تقديم طلب ثانوية عامة.
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