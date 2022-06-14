بوابة الجمهور إصدار الشهادات في جميع المراحل التعليمية في دولة قطر، حيث انتهت أعمال الامتحانات ورفع النتائج في عدد من المراحل بينما ينتظر الطلاب في الثانوية الانتهاء من اختبارات نهاية العام والتعرف على النتائج، وتوفر وزارة التربية والتعليم بوابة خدمات الجمهور للتعامل مع كافة الطلبات التعليمية، كما تقوم بتقديم الخدمات المطلوبة للمعلم في دولة قطر والإداريين للتعرف على الخدمات المتوفرة لهم للتيسير في التعامل مع الطلاب.

[بوابة الجمهور إصدار الشهادات] دخول eduservices.edu.gov.qa استخراج كشف درجات نهاية العام الدراسي 2021-2022

تقوم المدارس في كافة الدول العربية بالإعلان بشكل متتابع ومتتالي عن نتائج العام الدراسي 2021-2022 للطلاب برقم المقعد أو الرقم المدني الخاص بهم، حيث أنهى طلاب المرحلة الابتدائية التعرف على نتائجهم في كافة الدول، وفي دولة قطر، ويستمر متابعة الإعلان عن نتائج المرحلة المتوسطة ثم الثانوية في كافة الدول، وتقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير المواقع والمنصات اللازمة لتقديم الخدمة الإلكترونية للطالب وولي الأمر وكذلك المعلم.

بوابة خدمات الجمهور

قامت وزارة التربية والتعليم في الدولة القطرية بإطلاق المنصة الإلكترونية لتقديم الخدمات لكل من الطالب وولي الأمر لتقديم خدمات التعرف على نتائج الفصل الدراسي الأول أو الثاني، واستخراج الشهادات والإفادات الرسمية، كما يتم استخراج شهادات الأعوام السابقة للطلاب إذا تطلبت الخدمة ذلك، في قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم لكافة الطلاب فيها، وكانت المنصة الإلكترونية للتيسير على الطالب وولي الأمر للتعرف على كافة خدمات التعليم، وكانت بديل آمن عن التعاملات الورقية والتعامل مع موظفي الوزارة بما في ذلك من ضياع للوقت والجهد وعدم دقة، كما توفر المنصة التباعد المطلوب ضد انتشار فيروس كرونا، وتتماشي دولة قطر في ذلك مع ركب التقدم التكنولوجي في العصر الحديث شأنها في ذلك شأن جميع دول العالم التي تحولت للتعامل الرقمي بديلا عن المعاملات الورقية لما في ذلك من دقة وسرعة.

كيفية استخدام منصة خدمات الجمهور لاستصدار الشهادات 2022