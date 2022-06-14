تونس تعلن بدء قبول اعتماد المراقبين لاستفتاء 25 يوليو

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس بدء قبول مطالب اعتماد المراقبين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف لمتابعة وتغطية استفتاء 25 يوليو 2022، مشيرة إلى أنه يسمح بالتقدم لطلب الاعتماد حتى 17 يوليو المقبل، قبل أسبوع من موعد الاقتراع.





ودعت هيئة الانتخابات - فى بيان اليوم الثلاثاء - الراغبين فى الترشح للحصول على الاعتماد إلى تقديم ترشحاتهم سواء عبر البريد أو مباشرة لدى خلية الاعتماد الخاصة بذلك بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات، تونس 2 بحى المهرجان ،المنزه 1 بالعاصمة، خلال فترة العمل الرسمى من الاثنين إلى يوم السبت.

وطالبت الهيئة الراغبين فى الحصول على الاعتماد، سواء من هياكل المجتمع المدنى والدولى والصحفيين المحليين والأجانب وممثلى وسائل الإعلام والضيوف، بملء طلب الاعتماد من مقر الإدارة الفرعية للانتخابات تونس2 أو من الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة، مع ضرورة إرفاقه بكافة الوثائق المطلوبة.

كما دعت الهيئة الراغبين فى الحصول على الاعتماد إلى الاطلاع على النصوص القانونية ذات الصلة ومدونتى سلوك الصحفيين المحليين والأجانب والملاحظين المحليين والأجانب، والالتزام بالمقتضيات والشروط الواردة بها، على أن تسلم بطاقات الاعتماد إلى الملاحظين والصحفيين والضيوف فى التاريخ المعلن عند إيداع طلب الترشح.