وزير الخارجية اللبنانى يؤكد أهمية التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود مع إسرائيل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله اليوم الوسيط الأمريكى أموس هوكشتين، فى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتين بمقر وزارة الخارجية اللبنانية بوسط العاصمة بيروت.

ووصف بوحبيب أجواء اللقاء بالإيجابية، حيث تناول أهمية ترسيم الحدود بين البلدين فى ضوء الموقف اللبنانى الرسمى الذى حصل عليه هوكشتين خلال لقاءه مع رؤساء الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتى ومجلس النواب نبيه برى اليوم.