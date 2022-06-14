العالم اليوم - أوكرانيا تكشف حجم الأسلحة التي حصلت عليها من الغرب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:19 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الثلاثاء، أن أوكرانيا تلقت "نحو 10 بالمئة من الأسلحة" التي تطالب شركاءها الغربيين بها لمواجهة القوات الروسية.

وقالت نائبة وزير الدفاع، آنا ماليار، للتلفزيون الأوكراني: "أسلحة نحن بحاجة إليها، تلقينا 10 بالمئة منها تقريبا"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتابعت: "لن نتمكن من الانتصار في هذه الحرب دون مساعدة شركائنا الغربيين، بغض النظر عن الجهود التي تبذلها أوكرانيا واحتراف جيشنا".

واعتبرت أنه يجب "تحديد مهل واضحة (لتسليم الأسلحة)"، مضيفة: "لأن كل يوم تأخير هو يوم ليس لمصلحة حياة الجنود الأوكرانيين ولا لشعبنا".

وتابعت: "لا يمكننا الانتظار لفترة طويلة لأن الوضع صعب جدا"، لا سيما في الشرق في دونباس، حيث يتقدم الروس تدريجيا منذ عدة أسابيع إلى حد السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك.

ودعت ماليار إلى وضع "جدول زمني دقيق (...) في المستقبل القريب" والحفاظ على "إرادة شركائنا الغربيين" في دعم أوكرانيا ماليا وعسكريا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مجددا الدول الغربية على إرسال "المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية (...) بشكل أسرع، لأن الروس لديهم عشرة أو مئة مرة أكثر".

ولفت خلال لقاء عبر الفيديو مع صحفيين دنماركيين، إلى أن الجيش الأوكراني "ليس لديه ما يكفي من الأسلحة بعيدة المدى والعربات المدرّعة".

واستطرد: "تعتمد سرعة استعادة السيطرة على الأراضي المحتلة على المساعدة والأسلحة (التي يرسلها الغربيون). إذا مُنحنا المزيد من الأسلحة، يمكننا التقدم".