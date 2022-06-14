رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام pdf برقم الامتحاني

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام pdf ، حيث عمليات البحث على جوجل متزايدة للغاية من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تم الإعلان عنها امام نحو 35 ألف طالب وطالبة سبق لهم التقديم على القبول الموازي، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الان طريقة وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 ننقله و نتابعه مع جميع من سبق لهم التقديم على القبول الموازي الان حيث عمليات بحث جوجل متزايدة للغاية من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي حيث قد تم الإعلان رسمياً على نشر نتائج القبول الموازي رسمياً أمام نحو 35 ألف طالب وطالبة بعد ان تم فتح ابواب التقديم على القبول الموازي ليتم الإعلان عن قبول نحو 21 ألف طالب وطالبة بشكل مؤخر على ان يتم الاعلان على إمكانية نشر نتائج القبول الموازي اون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل نستعرضه وننقله مع حضراتكم الان

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021

ننقل ونوافيكم الآن نستعرض مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات على شكل ننقله و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تعبئة و تدوين جميع البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى تكون امامكم النتائج على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق