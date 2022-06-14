الان مباشر تنسيق الثانويه العامه 2022 جميع المحافظات

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عمر شويل - جدة تنسيق الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات هي من الكلمات الدلاليه التي يتم البحث عنها بشكل مكثف خلال هذه الأيام خاصة وان طلاب وطالبات الشهاده الاعداديه قد انهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-20220 خلال شهر مايو الماضي في كافة محافظات جمهوريه مصر العربيه ومن بعدها بدأت رحلة البحث عن موعد ظهور نتائج امتحانات الشهاده الاعداديه وجدير بالذكر أن هناك عدد كبير من المحافظات قد ظهرت فيها النتائج بالفعل وعليه تأتي المرحلة الثانية من بعد اعلان نتائج الشهاده الاعداديه وهي البحث عن تنسيق الثانويه العامه 20 22 خاصه وان هناك عدد كبير من طلاب الشهاده الاعداديه يفضلون دخول الثانوية العامة ومن خلال موقعنا ثقفني نوفر لكم كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق الثانوية العامة لجميع المحافظات التي أعلنت التنسيق الخاص بها للقبول في المرحلة الثانوية تابعوا السطور القادمة تفاصيل أكثر حول الموضوع.

تنسيق الثانويه العامه 2022

اعزائي طلاب وطالبات الشهاده الاعداديه هناك معلومة هامة جدا بخصوص تنسيق الثانويه العامه وهي أن اعتماد قبول التنسيق في محافظات مصر المختلفة يتم بناء على دراسة خاصة بمتوسط نسبة نجاح الطلاب في الإدارات التعليمية المختلفة الموجودة بالمحافظات وعليه يقرر كل محافظ تنسيق الثانويه العامه الخاص بالمحافظة التابع لها لهذا نجد أن تنسيق الثانويه العامه يختلف من محافظة لأخرى بالإضافة الى ما سبق يتم تحديد التنسيق كذلك بالرجوع الى عدد المدارس الثانوية الموجودة في كل محافظة بخلاف عدد الفصول وعدد استيعاب الطلاب في هذه المدارس ومن المقرر أن يقوم كل طالب بتسجيل الرغبات الخاصة به على موقع وزاره التربيه والتعليم ومن ثم يحفظ رغباته ويتابع المدرسة التي تم قبوله بها.

تنسيق الثانوية العامة جميع المحافظات

_ أعلن محافظ الغربية طارق رحومي تنسيق قبول الثانوية العامة بالمحافظة 230 درجة المدارس الحكومية و175 درجة المدراس الخاصة.

_ بينما اعتمد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم الحد الأدنى لتنسيق الثانويه العامه بالمحافظة 230 درجة في المدراس الحكومية.

_ وبالنسبة لمحافظة سوهاج فقد أعتمد سيادة المحافظ اللواء طارق الفقي تنسيق الثانويه العامه بالمحافظة 235 درجة.

_ وأخيرا تاني محافظة الدقهلية وقد أعلن المحافظ فيها أن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانوية 250 درجة خاصة وأن نسب النجاح مرتفعة جدا بالمحافظة.

وبالنسبة لباقي محافظات مصر إلى الآن لم يعلن بها تنسيق القبول في مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2022-2023 ومن المقرر أن يتم هذا خلال الساعات القليلة المقبلة.

طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية هم الأكثر بحثا الآن عن تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2022-2023 خاصة وأن معظم نتائج الشهادة الاعدادية قد ظهرت بالفعل في عدد كبير من محافظات مصر وعليه بدأ المحافظين باعتماد تنسيق الثانويه العامه في تلك المحافظات وأما عن باقي المحافظات التي لم تعلن التنسيق بعد فسوف يحدث ذلك بالتتابع بعد مراجعة نسبة نجاح الطلاب في المحافظة.