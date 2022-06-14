link نتيجة الصف الاول الثاني الترم الثاني 2022 والاستعلام عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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عمر شويل - جدة أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثاني الترم الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس، حيث يتم اعتماد النتائج في مؤتمر صحفي من قبل السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ثم يتم تحميل النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم.
نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022
في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو السابق انتهي طلاب الصف الأول الثانوي، في جميع محافظات مصر نت أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، ومن المقرر أن تظهر نتيجة الامتحانات خلال ساعات قليلة فقط، وقد صرح وزير التربية والتعليم في مصر الدكتور طارق شوقي، أنه لا داع للاستعلام في إعلان النتيجة، موضحا أن هذا ليس من مصلحة الطلاب، حيث لابد من تصحيح الإجابات بدقة شديدة وحرص على مستوى كل طالب، كما تستغرق عملية رصد الدرجات وتجميعها وقت طويل، وحساب نسبة النجاح وحساب النسبة المئوية لكل طالب على حدة.
كما أكد شوقي أن الطلاب لا يحصلون على درجاتهم هذا العام بالطريقة المعتادة، حيث يحصل كل طالب على درجات وليس تقديرات كما كانت في السنة السابقة، ومن المقرر أن تكون النتيجة التي تظهر لكل طالب شاملة الفصل الدراسي الأول والثاني معا.
وللسرعة في توصيل المعلومات سوف تكون نتيجة الصف الأول الثانوي متاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية بدلا من الذهاب إلى المدارس والانتظار وقضاء وقت طويل بلا جدوى.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022
- الضغط على رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.
- ثم اختيار الصف التي تريد الاستعلام عن نتيجته، اضغط على الصف الأول الثانوي.
- بعدها عليك أن تقوم بتحديد اسم المحافظة التي تتبعها مدرسة الطالب.
- ثم تسجيل جميع بيانات الطالب بدقة كما وردت في كارت رقم الجلوس الذي صدر من المدرسة، وهي الاسم كاملا ورقم الجلوس.
- الضغط على أيقونة بحث.
- يظهر لك الموقع المحافظات التي ظهرت فيها النتيجة حيث تجد بجانب اسم المحافظة، متاحة أو غير متاحة.
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