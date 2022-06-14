الان … نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022. في الساعات الراهنة، يزيد عدد استفسارات أولياء الأمور والطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2022 بسرعة كبيرة، حيث تتوفر نتائج الطلاب على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم من خلال بوابة التعليم الأساسي، في موسم ظهور نتائج المراحل الدراسية قد تم ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بجميع أنحاء محافظات مصر، ليمكنك الان الاستعلام والحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لنتائج الطلاب، والتي تمثل تطورًا كبيرًا في المنظومة التعليمية، على ان نرصد امامكم الان من خلال الخطوات التالية لمعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على شبكة الإنترنت.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022

قد تم الإعلان عن ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد أن تم الانتهاء من اعتماد جميع نتائج طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي وتم رفع النتائج لجميع المحافظات على مواقع المديريات التعليمية بالمحافظات. وموقع وزارة التربية والتعليم. وإليكم بالتفصيل خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 والتي تتمثل في:

اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم. انقر فوق الخدمات الإلكترونية. قم بالضغط على نتائج الطلاب. انقر فوق نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022م. قم بكتابة البيانات المطلوبة بدقة مثل الإسم ثلاثي ورقم الجلوس. انقر فوق عرض النتيجة وستظهر لك نتيجة الطالب في جميع المواد.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط

كانت محافظة أسيوط من المحافظات التي تم تأخير ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بها بسبب إعادة النظر في أوراق الاختبارات ومراجعة التصحيح، ثم تم إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بواسطة المحافظ اللواء عصام بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم التابع لهذه المحافظة وقد تجاوزت نسبة نجاح طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي خمسة وستين في المائة، بعد أن تم الكشف عن نتيجة الطلاب في يوم الأحد الماضي، هذا وقد صرح اللواء عصام محافظ أسيوط عن مدى سعادته بنجاح أبناء المحافظة وحصولهم على الفرصة النادرة للقبول في المرحلة الثانوية والتي سيتم الإعلان عن تنسيقها في الأيام المقبلة.