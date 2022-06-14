استعلام عن نتيجة الشهادة الأزهرية الترم الثاني 2022 فى جميع محافظات مصر من بوابة الازهر الالكترونية

نتيجة الشهادة الأزهرية الترم الثاني 2022. يبحث الطلاب الملتحقين بالمدارس الأزهرية عن نتيجة الشهادة الأزهرية وطريقة الاستفسار عن موعد ظهورها والذي يحدده المسؤولون، حيث قد أكدت مصادر أنه سيتم الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الأزهرية في خلال الساعات القادمة، حيث سيحصل كل طالب وطالبة على نتيجة السنة عن طريق البوابة الإلكترونية المخصصة لنتائج الطلاب، وسيتم عرض النتيجة على هيئة درجات وليس تقديرات وسيكون موضوعنا اليوم عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الأزهرية لعام 2022 وعن درجات المواد الأساسية ودرجة النجاح بكل مادة من مواد الأزهر.

نتيجة الشهادة الأزهرية الترم الثاني 2022

تيسيرا من مشيخة الأزهر الشريف تم إتاحة رابط من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتائج الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة. ولمعرفة طريقة الاستفسارعن موعد ظهور نتيجة الشهادة الأزهرية يرجى تطبيق الخطوات التالية:

الولوج مباشرةً إلى موقع بوابة الازهر الشريف الالكترونية. على شبكة الإنترنت انقر فوق نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022م. انقر فوق اختيار الترم الثاني من السنة الدراسية. قم بكتابة البيانات المطلوبة كاملة. قم بكتابة رقم المقعد المخصص للطالب. انقر فوق عرض النتيجة.

يرجى تطبيق هذه الخطوات عند ظهور نتيجة الشهادة الأزهرية والتي من المتوقع ظهورها خلال اليوم.

الاستعلام عن الدرجات النهائية للتعليم الأزهري

الدرجة النهائية للغة العربية هي مائة درجة.

الدرجة النهائية للدين الإسلامي هي مائة درجة.

الدرجة النهائية لمادة الرياضيات هي ستون درجة.

الدرجة النهائية لمادة الدراسات الأجتماعية هي أربعون درجة.

الدرجة النهائية لمادة الفقه هي خمسون درجة.

الدرجة النهائية لمادة العلوم هي أربعون درجة.

الدرجة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية هي أربعون درجة.

الدرجة النهائية للقرآن الكريم هي أربعون درجة.

الدرجة النهائية لمادة الثقافة الإسلامية هي عشرون درجة.

وفي النهاية المجموع بالكامل لجميع المواد الأساسية هو 490 درجة.

والمواد التي لن تُضاف إلى المجموع هي:

الكمبيوتر و درجته النهائية هي أربعون درجة.

التربية الفنية ودرجتها النهائية هي عشرون درجة.

مستوى رفيع والدرجة النهائية هي خمسون درجة.

في هذا التقرير تم التعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الازهرية وعن درجات المواد الأساسية.