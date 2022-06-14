طلب مساعدة مقطوعة وسداد ديون عاجلة من ديوان ولي العهد الإماراتي، حيث يتيح الموقع والبوابة الرئيسية للديوان الاستفادة من العديد من الخدمات التي يتم الاستجابة لطلبات المواطنين فيها وفق المعايير المطلوبة لقبول الطلبات المرسلة إليه، كما يتم التأكيد على عدم قبول الطلبات التي لا يتم فيها استكمال بيانات المتقدم أو يتم تقديم طلب معونة غير مشمول بالوثائق التي تثبت الاحتياج، ويأتي ذلك ضمن هدف المؤسسة الأساسي في تقديم الدعم للمحتاجين فقط.

[طلب مساعدة مقطوعة] بوابة ديوان ولي العهد الإماراتي mbrch.gov.ae رسالة مديونية

يقوم موقع ديوان ولي العهد بشكل يومي باستقبال طلبات سداد الديون والمعونة والمساعدات المقطوعة التي يتم تقديمها إلى المحتاجين من أبناء الدولة، ويتيح الموقع العديد من الخدمات ولا يتم وضع سقف للمساعدات إلى المحتاجين، حيث يستهدف بشكل أساسي الفقراء والمحتاجين والمديونين الذين لا يكفي الدخل الشهري لهم سداد الدين، وتقوم العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية بالإمارات وأيضا المؤسسات الخيرية بتقدم الدعم المراقب من الجهات السيادية إلى المحتاجين، ويتم تقديم مساعدات علاجية كذلك ومساعدات سكنية حسب وضع المتقدم وحسب عدد أفراد الأسرة.

مجالات تقديم المساعدات المالية من مؤسسة محمد بن راشد الإنسانية

المساعدات المالية: وهي المساعدة التي يتم تقديمها للأسر المحتاجة والأشد حاجة،وذلك من أجل المساهمة في سد الاحتياجات المعيشية الضرورية، والتي تتمثل في سداد القيمة الإيجارية، وكذلك فواتير استهلاك الكهرباء والماء، بالإضافة إلى المساعدات المالية المقطوعة والتي لها دور في لمساعدة على شراء الأثاث اللازم للمسكن والأجهزة الكهربائية، وكذلك التكفل بسداد رسوم توصيل الكهرباء وغيرها من أنواع المساعدات المالية.

زكاة الأموال: ويتم التقديم لزكاة المال من خلال مؤسسة الكف الحنون في شهر رمضان من كل عام.

بناء منازل: والذي يتم فيه السعي لتوفير السكن المناسب لكل أسرة بواقع 60 منزل في كل إمارة في كل عام.

توفير بطاقات المواد الغذائية: ويتم في شهر رمضان التشارك في مشروع الإطعام للأسر الفقيرة.

المساعدات التعليمية: والتي يتم تقدمها لغير القادرين الذين لديهم الطموح للعلم والارتقاء بالمستوى ويتم توفير الآليات اللازمة لهم ومنها أجهزة الكمبيوتر وغيرها.

توفير البرامج الصحية: ويتم فيها علاج الأمراض المستعصية للفقراء الذين ليس لهم تأمين صحي ويتم توفير علاج مجاني لهم.

نموذج معروض رسالة لطلب سداد مديونية مقدمة للديوان

الاسم:………………………………………………… الدولة:……………………………………………….. العنوان المفصل:……………………………………….. رقم الهاتف:…………………………………………….. سيدي صاحب السمو والفضل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظك الله ورعاك، تحية طيبة وبعد؛ أرسل إليكم طلب بسداد مديونيتي إلى البنك، وذلك لأن الديون قد دمرتني، وكلي أمل بأن ينال قبول سيادتكم، فأنا مدين إلى ……………………..( وهنا يجب ذكر الدين بصورة أكثر تفصيلًا) وقيمة هذه المديونية ( يجب توضيح القيمة الإجمالية للمديونية) درهم إماراتي، وسبب هذا الدين( يجب توضيح السبب الأساسي الذي جعلك تقبل على الاستدانة)، وأنا أعمل( يجب توضيح الوظيفة التي يقوم بها المتقدم)، وراتبي يبلغ (…………..) درهم إماراتي، ولهذا لا أتمكن من سدادا المديونية، وكذلك لا أقدر أن أتحمل المصاريف المعيشية الأخرى، ويتم خصم قيمة( يتم كتابة قيمة الخصم الذي يتم خصمه من الراتب الشهري) درهم إماراتي، ولهذا أرجو قبول طلب سداد المديونية التي أدين بها حتى أتمكن من التكفل بالاحتياجات اليومية، وحتى تحيا أسرتي حياة كريمة، لأن المتطلبات المعيشية غالية للغاية، وهذا أهم سبب جعلني ألجأ إلى إرسال طلب مساعدة إلى سيادتكم، وأرجو أن يتم النظر إلى طلبي هذا بعين الرحمة، وجزاكم الله خيرًا.

كيفية طلب مساعدة مقطوعة (مالية – أو سداد ديون) من ديوان ولي العهد