نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي مساعدات مالية من جمعية دبي الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الحصول علي مساعدات مالية من جمعية دبي الخيرية, وكيفية التواصل مع جمعية دبي الخيرية, من المعروف داخل إمارة دبي الإماراتية بان جمعية دبي الخيرية هي أحدي الجمعيات الخيرية التابعة للحكومة الإماراتية والتي تقوم باستقبال التبرعات من الأشخاص لصرفها في الأماكن المخصصة لها والي الأشخاص المستحقين للمساعدات, وهناك العديد من وسائل التواصل التي يمكن أن تتواصل بها مع جمعية دبي الخيرية والتي تم توفيرها لتسهيل عملية التبرع للجمعية أو التقدم بطلب للحصول على مساعدة منها.

طرق التواصل مع جمعية دبي الخيرية

يمكن أن يقوم الأشخاص الموجودين داخل دبي أو خارجها أن يتواصلون مع جمعية دبي الخيرية ويعرفون كيفية التبرع لها أو الحصول منها علي مساعدات.

يمكن التواصل مع جمعية دبي الخيرية غير الموقع الإلكتروني الخاص بها.

الذهاب إلي مقر جمعية دبي الخيرية في أوقات العمل الرسمية, والتي تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتي الساعة الثامنة مساءً.

أو يمكن التواصل مع جمعية دبي الخيرية عبر الرقم المخصص لتلقي الاتصالات وهو 80094.

شروط الحصول على مساعدة مالية من جمعية دبي الخيرية

تم تحديد شروط لقبول طلبات المساعدة التي تقدمها جمعية دبي الخيرية إلي الأشخاص المحتاجين لها, ويجب أن يطلع علي هذه الشروط الأشخاص المحتاجين للحصول على مساعدات من الجمعية.

عدم استفادة الشخص المتقدم من مساعدات جمعية دبي الخيرية من قبل, وان تكون هذه المرة هي المرة الأولى التي يتقدم بها للحصول على مساعدة من جمعية دبي الخيرية. يتم تقديم المساعدة للأشخاص في المجال الطبي. أن يتم توفير كل الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل في مساعدات جمعية دبي الخيرية.

الأوراق اللازمة للتسجيل في مساعدات جمعية دبي الخيرية

قد بينة جمعية دبي الخيرية الأوراق التي يتم بها قبول طلبات الأشخاص المحتاجين للحصول على مساعدات من الجمعية والتي لابد من توفيرها عند التقدم للتسجيل.