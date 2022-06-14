[شيكات مساعدة بيت الزكاة الكويتي] رقم استعلام المساعدات المالية بالكويت zakathouse.org.kw

شيكات مساعدة بيت الزكاة الكويتي التي يتم صرفها للمحتاجين والذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني وتقديم الطلب المرفق بالوثائق عبر موقع تسجيل بيت الزكاة في دولة الكويت، يتابع المواطنين ذوي الحاجة بيت الزكاة للحصول على المساعدات المالية من فئات المجتمع كافة، كما يكون من حق المطلقات التي ليس لهن معيل التقديم للحصول على معونة البيت الذي يطلق عليه ديرة خير لما يقوم بتقديم الخير الشامل لكافة المحتاجين، ويتم التقديم وفق عدد من الشروط، كما يتم توفير سبل التواصل الأخرى مثل البريد الإلكتروني والأرقام المباشرة المجانية.

[شيكات مساعدة بيت الزكاة الكويتي] رقم استعلام المساعدات المالية بالكويت

يتابع أصحاب الحاجات من أصحاب الدخل المنخفض أو المعاقين أو الذين لا دخل لهم الجهات التي تقدم لهم المساعدات المالية، كما يتقدم فئات النساء من ذوي الحاجات وليس لهن من يعولهن والأيتام، وتعتبر المؤسسة الحكومية بالكويت التي تتلقى أموال الزكاة من أصحاب الفضل لتعيد توجيهها إلى الفئات المحتاجة، وتهدف الدولة للقضاء على أعمال التسول بتقديم مال الزكاة بالطرق الشرعية في المصارف الشرعية، ويقوم بتسلمها جميع المحتاجين بعد دراسة الحاجات والتثبت من الاحتياج بعد تقديم الوثائق.

شروط الحصول على مساعدات ديرة خير الكويتي

تضع الكويت العديد من الشروط الهامة والأساسية للحصول على المساعدة من بيت الزكاة، وتكون تلك المساعدة مقتطعة للمحتاجين من أموال الزكاة، على أن يقوم صاحب الطلب بالتقدم والانتظار لحين الإعلان عن قبول الطلب، وتكون الشروط الأساسية كالتالي:

أن يكون المتقدم للحصول على أموال الزكاة من الجنسية الكويتية.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم للطلب عن ستين عاما.

يكون المتقدم من أصحاب الحاجة بالفعل وليس لديه أملاك أو سيارات أو غيرها.

يتم إرفاق المستندات الثبوتية في موقع التسجيل.

يقوم صاحب الطلب بإرفاق الوثائق التي تثبت الدخل المنخفض أو الاحتياج المالي.

تتقبل المنصة طلبات المطلقات والأيتام والمعاقين وغيرهم.

يجب أن يثبت صاحب الطلب أنه غير قادر على العل والكسب.

كيفية التواصل مع المؤسسة مباشرة

خطوات الاستعلام عن طلب مساعدة من بيت الزكاة

يتم الدخول المباشر على رابط تسجيل مساعدات ديرة خير بيت الزكاة. يقوم صاحب الطلب بالتوجه إلى الخدمات الإلكترونية. يتم اختيار أيقونة خدمات طالبي المساعدة. ينتقل بعدها إلى صفحة التسجيل. يقوم بتسجيل الرقم المدني ورقم الطلب. يتم الضغط على “بحث”.

ألية تسلم وصرف شيكات مساعدة بيت الزكاة الكويتي