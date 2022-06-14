مطالب مساعدات مالية عاجلة من عدد من الجمعيات الإنسانية في دولة الإمارات، حيث هنالك العديد من المؤسسات المنتشرة في العديد عدد من الإمارات تقوم بتوفير المساعدات المالية، كما تقوم عدد من الجمعيات بتوفير الطعام عبر برامج الإطعام وتوفير الشنطة الغذائية وأخرى توفر برامج سقيا الماء وتوصيل المياه النظيفة المناسبة إلى منازل المحتاجين، ويتم توفير المساعدات العلاجية لغير القادرين والذين ليس لديهم تأمين صحي وفق ألية العمل الرسمية لها.

مطالب مساعدات مالية عاجلة جمعيات خيرية إماراتية (دبي – الشارقة – الفجيرة) أرقام التواصل المباشر

يتابع المحتاجين التعرف على الجمعيات الإنسانية داخل دولة الإمارات، والتي تعمل حسب نوع المساعدة وحسب الإمارة التي يتبع لها المتقدم، من المواطنين أو المقيمين، كما تقوم عدد من الجمعيات بتحديد مواعيد خاصة لتقديم الطلبات فيها، مثل جمعية الإحسان وغيرها، وتعتمد جميعها على المعلومات والبيانات المقدمة من المواطن صاحب الطلب، كما يتم تقديم الوثائق من خلال إرفاق المستندات للتثبت من الطلب المعروض، كما تقوم الجمعيات باشتراط المقابلات الشخصية للتثبت من شخصية صاحب الطلب.

نظام التعامل مع المؤسسات الإنسانية بالإمارات العربية المتحدة

يوجد عدد من المؤسسات تقوم بتقديم المساعدة للمواطنين وكذلك للمقيمين بينما هنالك مؤسسات أخرى تقوم بتوفير المساعدة للإماراتي الجنسية فقط، بينما تقوم بعضها بتقديم الدعم لغير القادرين طوال العام تقوم أخرى بفتح مواعيد محددة لتسجيل الطلبات، تقوم بعدها بدراستها جيدا بعد انتهاء فترة التسجيل ثم تقوم بالإجابة عليها، وتتيح جميع المؤسسات أرقام التواصل بينمها وبين المواطنين للتعامل المباشر لتحديد مواعيد المقابلات، وتعمل على راس تلك المؤسسات والجمعيات مساعدات الحاكم الإماراتي الشيخ محمد بن زايد الغير محدودة.

أسماء جمعيات إنسانية تقدم مساعدات داخل الإمارات

جمعية دبي العطاء (يفتح باب التسجيل في أوقات محددة) ويتم التواصل على رقم الجمعية الرسمي: 4550 450 04.

(يفتح باب التسجيل في أوقات محددة) ويتم التواصل على رقم الجمعية الرسمي: 4550 450 04. مؤسسة دبي الخيرية (يتم غلق الموقع بعد الانتهاء من فترة التسجيلات التي تعلن عنها الجمعية، ويتم التواصل على رقم الهاتف: 80094، أو عبر واتساب 7884 937 056.

(يتم غلق الموقع بعد الانتهاء من فترة التسجيلات التي تعلن عنها الجمعية، ويتم التواصل على رقم الهاتف: 80094، أو عبر واتساب 7884 937 056. جمعية الشارقة الخيرية (تتيح التقديم طوال الوقت)، وتتيح رقم الاتصال الخاص بها: 80014 .

(تتيح التقديم طوال الوقت)، وتتيح رقم الاتصال الخاص بها: 80014 . جمعية الفجيرة الخيرية (تتيح التسجيل طوال الوقت وتقوم بتحديد أنواع التبرعات للمتبرعين)، وتوفر الرقم المجاني التالي للتواصل: 0330 764 06.

(تتيح التسجيل طوال الوقت وتقوم بتحديد أنواع التبرعات للمتبرعين)، وتوفر الرقم المجاني التالي للتواصل: 0330 764 06. جمعية أطباء بلا حدود (تستقبل طلبات العلاج وتقدم الخدمات مجانا)، وتوفر الرقم التالي للتواصل: 7654 631 02.

ويكون على كل مواطن قام بتقديم الطلب وتمكن من استخدام الموقع أن يحصل على رقم هذا الطلب، كما يقوم بالاتصال برقم الجمعية المباشر لتحديد موعد للمقابلة حيث يكون من الهام التثبت من شخصية صاحب الطلب.