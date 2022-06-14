نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “link” طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد “موقع الديوان” cpc.gov.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد حفظه الله حاكم الإمارات العربية المتحدة، حيث يريد الكثير من الأشخاص في جميع انحاء الإمارات العربية المتحدة التواصل مع سموه الشيخ للحصول على مساعدة مالية، وهذا نظرا لصعوبة ظروف الحياة وغلاء الأسعار المستمر، كما يحتاج الكثيبر من الأشخاص إلى تلك المساعدات لسداد ديون طارئة أو كدعم لبدء مشروع وما إلى ذلك، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كيفية طلب ذلك عبر موقع الديوان الخاص به حفظه الله، فتابعوا معنا في موقعكم ثقفني.

موقع الديوان للشيخ محمد بن زايد

وقد أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة موقع الديوان الخاصة بها منذ سنوات، وهذا ما يظهر اهتمام الدولة بشكل كبير بالتقرب أكثر من المواطنين وتقصير المسافة بينها وبين المواطنين، حيث إنه من خلال هذا الموقع يتواصل السادة المواطنون مع كبار المسؤولين بالدولة، وهذا سواء بالشكاوى أو الطلبات.

ومن ضمن الأشياء الموجودة في الموقع خدمة عمل طلبات مساعدات اجتماعية والتي تشمل (الاراضي، الاسكان، العلاج، مساعدات التوظيف، المساعدات الدراسي، مساعدات الايجار)، وهذا ما يظهر كرم كبير من الدولة واهتمامها بالمواطنين، وهذا ما ليس غريبا على الإطلاق من أبناء زايد حفظهم الله، والذي لا يقتصر دعمهم على من داخل الإمارات فحسب، بل يمتد إلى كافة أنحاء الوطن العربي والإسلامي.

طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد

ويمكنك تقديم الطلب بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني، وهذا في حالة احتياجك فعليا للمساعدة، وقد تابعنا أيضا معكم التسجيل في الضمان الاجتماعي الإماراتي، حيث يمكنك التسجيل به اذا كنت من الفئات المشمولة والحصول على راتب شهري من الدولة لمساعدتك على عيش حياة كريمة، فتابع معنا.

نموذج طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد

ويمكنك تقديم الطلب بكل سهولة ويسر عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع ديوان ولي العهد من هنا.

ثم بعدها اضغط على زر خدمات الديوان.

قم بالضغط على شؤون المواطنين.

بعدها أدخل بيانات المواطن الأساسية، رقم الهوية ورقم الملف، وفي حالة لم تمتلكه اضغط على الحصول على رقم الملف.

سيتم إرسال رسالة نصية إليك.

بعدها ستقوم بكتابة نموذج الطلب الخاص بك.

احرص على أن تكتب النموذج بلغة عربي فصيحة وبأسلوب مهذب، وكن صادقا في طلباتك.

وبعدها قم بالإرسال.

ويمكنك متابعة حالة الطلب الخاص بك عن طريق الذهاب إلى شؤون المواطنين أيضا وادخال رقم الهوية والملف، ثم رمز التحقق والضغط على الاستعلام لتظهر لك حالة طلبك، واذا واجهت اي مشكلة اضغط على اتصل بنا الموجودة بالموقع على اليسار.