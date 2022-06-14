رئيس أوكرانيا يطالب الغرب بإرسال أسلحة بعيدة المدى لتقليل ميزة روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:28 مساءً - طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مرة أخرى بمزيد من الأسلحة بعيدة المدى، قائلا إن هذه الأسلحة ضرورية لتقليل الميزة الحالية لروسيا.

وقال زيلينسكي، إن “ليس لدينا ما يكفي من الأسلحة بعيدة المدي، التي تصل بالفعل إلى النطاق الذي نحتاجه لتقليل ميزة روسيا”.

وطالبت أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الثقيلة من حلفائها الغربيين، ودعت إلى إمدادها بمدافع هاوتزر إضافية ودبابات وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق بالإضافة إلى معدات أخرى مثل الطائرات بدون طيار.

وتعهدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا، لكن هناك مخاوف بشأن المدة التي ستستغرقها أوكرانيا لتلقي هذه الأسلحة، بالنظر إلى هجوم روسيا الكامل على دونباس في شرق أوكرانيا.

في وقت سابق من اليوم، قالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، إن القوات الأوكرانية ستستكمل قريبًا تدريبها على مدافع الهاوتزر الألمانية وستكون قادرة على الانتشار في المعركة.