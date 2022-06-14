ارتفاع أسعار الوقود فى بريطانيا إلى معدلات قياسية

جدة - نرمين السيد - ووصف المستهلكون الأسعار الجديدة بالتاريخية والمفزعة، سواء من حيث حجم الزيادة وسرعتها، إذ ترتفع أسعار البنزين والديزل فى محطات الوقود بشكل يومى، وكل يوم تصل إلى مستوى قياسى جديد، حيث بلغ معدل الزيادة فى أسعار الوقود فى الأسبوع الماضى وحده 7%.

وحسبما ذكرت صحيفة "إندبنتدنت" فى نسختها العربية، تأتى الزيادة فى أسعار الوقود لتضيف إلى أعباء تكاليف المعيشة للبريطانيين التى تشهد ارتفاعا صاروخيا، وبمعدلات أكثر من بقية الدول المماثلة حسب إحصاءات المؤسسات الدولية. وأعلنت أرقام أسعار البنزين والديزل بعد ساعات من قرار الحكومة البريطانية إلغاء المنحة المالية التى كانت تقدمها لمن يشترى سيارة كهربائية بدلا من السيارات التى تعمل بالبنزين أو الديزل.

وحتى بداية هذا الأسبوع كان بإمكان من يريد شراء سيارة كهربائية بسعر أقل من 38 ألف دولار (32 ألف جنيه استرلينى) الاستفادة من منحة حكومية تصل إلى أكثر من 1800 دولار (1500 جنيه استرلينى).

ووسط اتهامات لحكومة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بأنها لا تفعل ما يجب لمساعدة الناس على تحمل أعباء المعيشة التى ترتفع باضطراد، طلب وزير الأعمال البريطانى كوازى كوارتنغ إجراء تحقيق فى ممارسات الشركات المالكة لمحطات البنزين. وأكدت هيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار أنها ستجرى تحقيقا فى الأمر بطلب من الوزير.

وكان وزير الخزانة ريشى سوناك فى إعلان الميزانية الأخير فى نهاية شهر مارس، قرر تجميد الزيادة السنوية فى أحد الرسوم الحكومية على الوقود، التى تضاف سنويا لسعر ليتر البنزين بقيمة 6 سنتات.

وتبدو آراء المعلقين والمحللين فى حالة تشاؤم فى شأن مستقبل النشاط الاقتصادى بشكل عام، مع توقع دخول الاقتصاد البريطانى فى ركود قبل نهاية هذا العام وليس العام المقبل كما كانت التوقعات السابقة. وفى ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، التى قد تتجاوز 10% فى الأشهر المقبلة، يصبح الوضع أكثر سوءا مع ما يوصف بأنه "ركود تضخمى".