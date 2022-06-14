موسكو: ليس لدينا خطط بشأن عقد اجتماع محتمل بين بوتين وبايدن

جدة - نرمين السيد - وقال أوشاكوف، فى تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "وفقًا لما لدى من معلومات، لم يتم التخطيط لعقد مثل هذا الاجتماع بعد".

كما أوضح المسؤول الروسى أيضًا أن موسكو لا ترفض عقد أى اتصال مباشر محتمل بين الرئيس بوتين ونظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتطلب بعض الاستعدادات.

وشدد "أوشاكوف" على أن الجانب الروسى لا يرفض فكرة الاجتماع مع زيلينسكى لكن الأمر يتطلب بعض الشروط والاستعدادات الدقيقة للغاية، مُضيفًا: "لن يلتقى أحد مع زيلينسكى بدون ذلك فقط لأى سبب من الأسباب".

وفى سياق آخر، دعا رئيس وفد المملكة المتحدة إلى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، جاستن أديسون، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى السماح بإعادة فتح الموانئ فى أوديسا فى أوكرانيا، وبتدفق الطعام بحرية.

وذكر بيان صحفى على موقع الحكومة البريطانية، أن تقريرا لمجموعة الاستجابة للأزمة العالمية الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أكد الأسبوع الماضى، حدوث أزمة غير مسبوقة وأن الأزمة تكمن فى نقص الوصول إلى الغذاء المتاح.

وأشار التقرير الأممى إلى أنه فى غضون 6 إلى 12 شهرًا قد تتحول إلى أول كارثة عالمية لتوافر الغذاء منذ أكثر من 70 عامًا، بسبب عوامل من بينها الحرب الروسية فى أوكرانيا.

وتقدر الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 25 مليون طن من الحبوب الموجهة للتصدير لا تزال مخزنة فى أوكرانيا ووجه برنامج الغذاء العالمى نداءات متكررة لروسيا للسماح بإعادة فتح موانئ أوديسا والسماح بتدفق الغذاء بحرية.

وقال أديسون، إن بوتين ليس فقط مسؤولاً عن مقتل الآلاف من الأوكرانيين وخنق اقتصاد نابض بالحياة بل إنه أصاب ملايين من الأشخاص الضعفاء فى العالم بالبؤس والمجاعة ولا يمكن السماح لبوتين أن يلعب بإمدادات الغذاء مقابل تأمين رفع العقوبات ضد بلاده وهى التى تعتبر حاسمة لوقف حربه على الأبرياء فى أوكرانيا.

وأضاف أديسون أن المملكة المتحدة، بالعمل مع شركاء دوليين، عازمة على دعم البلدان للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على اقتصاداتها وشعوبها بسبب الحرب الروسية، من خلال مساعدة أوكرانيا على تصدير طعامها ولعب دورها باعتبارها سلة خبز العالم.

ودعا جميع البلدان، بما فى ذلك دول منظمة التجارة العالمية، إلى الحفاظ على تدفق تجارة المواد الغذائية، مشيرا إلى أن العقوبات الغربية ضد روسيا لا تستهدف صادرات الإمدادات الغذائية للدول النامية.