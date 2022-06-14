رئيس وزراء العراق يدعو القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الثلاثاء، القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن، مؤكدًا أن القوات العراقية جاهزة وحاضرة للدفاع عن البلاد والشعب، والحدود مؤمنة بشكل كبير.





وقال "الكاظمى"، فى كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم : "على القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن.. والحكومة واجهت أصعب الظروف واستطاعت أن تجتازها عبر تدابير صعبة ومهمة أثبتت نجاحها".

وأضاف، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": "نستذكر فى مثل هذه الأيام سقوط مدينة الموصل بيد عصابات داعش الإرهابية، وتدعونا هذه اللحظات إلى التفكّر والتأمّل فى الأسباب التى أدّت إلى ذلك لتجنب ما حدث قبل ثمانى سنوات"، مشيرًا إلى ضرورة التفكير فى الحاضر والمستقبل والتعلم مما جرى فى السنوات الماضية، والعمل بكل طاقة من أجل مستقبل الأجيال.

وحذر "الكاظمى" من أن هناك من يحاول عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى التحريض على العنف والفوضى وهذا أمر غير مقبول وسيقع تحت المساءلة القانونية، داعيًا الجميع إلى عدم الانسياق وراء هذا التحريض، والتحلى بالصبر والحكمة والعقلانية وتغليب مصلحة العراق وشعبه.

وأشار رئيس الوزراء العراقى إلى أن الحكومة بحاجة إلى الموازنة والاستقرار كى تمضى بمشاريعها لخدمة المواطن، وتحقيق استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدًا على تشديد الأمن على الحدود العراقية بشكل كبير، لافتًا إلى أن القوات العراقية جاهزة وحاضرة للدفاع عن أراضيها.