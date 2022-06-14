«الصحة العالمية»: نبحث مدى الحاجة لإعلان الطوارئ بسبب جدرى القردة

جدة - نرمين السيد - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، دعوته للجنة الطوارئ الصحية بالمنظمة لعقد اجتماع فى الأسبوع القادم لبحث ما إذا كان التفشى العالمى لمرض جدرى القردة يستدعى الإعلان عن حالة طوارئ صحية عالمية تثير القلق.





وأشار أدهانوم - فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء- إلى أنه تم إبلاغ المنظمة حتى الآن عن أكثر من 1600 حالة مؤكدة للإصابة بجدرى القردة، إضافة إلى 1500 حالة مشتبه بها وذلك من 39 دولة.

ولفت إلى أن هناك 72 حالة وفاة من البلدان المتوطن بها المرض سابقا، مؤكدا أنه لا توجد أية حالات وفاة حتى الآن فى البلدان التى ظهر بها حديثا وإن كانت المنظمة تعمل للتحقق من تقارير بشأن حالة وفاة حديثة ذات ارتباط بالمرض فى البرازيل.

وأكد أن هدف المنظمة الآن هو منع أى انتشار للمرض من خلال المراقبة وعزل المصابين، إضافة إلى متابعة من كانوا على اتصال بمصابين بالمرض خاصة بالنسبة للمجموعات الأكثر عرضة للخطر.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية إن المنظمة لا توصى بالتلقيح الجماعى ضد جدرى القردة، مشيرا إلى أنه وأن كان من المتوقع أن توفر لقاحات الجدرى بعض الحماية ضد المرض إلا أن المعلومات الإكلينيكية ضئيلة وكذلك إمدادات اللقاح.