عاجل- الرئيس الجزائرى ينهى مهام وزير المالية عبدالرحمن راوية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة الجزائرية، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أنه عملا بأحكام الدستور الجزائرى، وبعد استشارة رئيس الحكومة أيمن عبدالرحمن، وقع الرئيس عبدالمجيد تبون مرسومًا رئاسيًا يقضى بإنهاء مهام وزير المالية عبدالرحمن راوية، وكلّف الأمين العام لوزارة المالية، بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة. وفى سياق آخر، أعلنت الرئاسة الجزائرية تعيين رئيس جديد للمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوى.

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