لبنان: اكتشاف إصابات محتملة بجدرى القردة

وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن مرض جدرى القدرة ينتج عن فيروس ينتقل من الحيوان إلى الإنسان عبر الاحتكاك مع حيوانات مصابة (القوارض أو القردة) فى البلدان المنتشر فيها الفيروس، أو من إنسان إلى إنسان عبر التلامس المباشر مع الآفات الجلدية والرذاذ أو العلاقات الجنسية، أو من خلال التلامس غير المباشر عبر الأدوات الملوثة.
وأشارت إلى أن فترة الحضانة تمتد من 5 إلى 21 يوما، حيث تتضمن أعراض الإصابة ظهور حمى وصداع وتضخم فى العقد اللمفوية وألم فى العضلات وتعب ومن ثم طفح جلدى يتطور ويبدأ من الرأس وينتشر إلى الجسم والأطراف.
وأكدت الوزارة أنه عند التشخيص، يطلب عزل المريض طيلة فترة المرض، حيث يعتمد العزل فى المنزل فى حال كانت الأعراض خفيفة، فيما يطلب العزل فى المستشفى فى حال ظهور التهاب فى الرئة.
وشددت وزارة الصحة اللبنانية على ضرورة متابعة المخالطين المقربين من المريض لمدة 21 يوما دون الخضوع لحجر صحى أو منزلى، داعية إلى ضرورة إجراء الفحوصات المعملية فى حال ظهور الأعراض لدى المخالطين وعزلهم.
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