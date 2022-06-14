سجل وطنى.. إجراء جديد من ألمانيا بشأن العقوبات ضد روسيا

جاء ذلك فى كلمة ألقاها المستشار الألمانى، أثناء مؤتمر مجموعة العمل المالى بشأن غسيل الأموال، حسبما ذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية فى نشرتها الإنجليزية اليوم الثلاثاء.
وقال شولتز إن "الهجوم الروسى على أوكرانيا أظهر الحاجة الملحة لأن تصبح العقوبات أكثر فعالية ــــ خاصة ضد الأوليجارشية (النخبة الحاكمة) الروس وأصولهم المخبأة".
وأضاف شولتز أن الحكومة الألمانية ستنشئ أيضا خطًا ساخنًا خاصًا لتسهيل الإبلاغ عن الأصول المحتملة الخاضعة لعقوبات.
وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى قد انتقد، فى وقت سابق اليوم، المستشار أولاف شولتز بسبب موقف ألمانيا من الصراع فى أوكرانيا.
وصرّح زيلينسكى بأن "ألمانيا بدأت فى مساعدة أوكرانيا فى وقت متأخر جدًا عن الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا، والدول الشرقية من الاتحاد الأوروبى"، مشيرًا إلى ضرورة تخلى برلين عن النهج الذى يمكن من خلاله استمرار العلاقات مع كل من أوكرانيا وروسيا بطريقة لا تضر بألمانيا بأقل قدر ممكن.
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